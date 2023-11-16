Махди Аль-Умайдан - статистика
#20 | Нападающий
|Имя
|Махди
|Фамилия
|Аль-Умайдан
|Команда
|Аль-Хальдия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манама
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1993 (31 год)
|Рост
|175
|Имя
|Махди
|Фамилия
|Аль-Умайдан
|Команда
|Аль-Хальдия
|Состав
|Основной
|Родной город
|Манама
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|19 мая 1993 (31 год)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бахрейн
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|11.06.2024
|Был в запасе
|ОАЭ
|1:1
|Бахрейн
|06.06.2024
|1' -90'
|Бахрейн
|0:0
|Йемен
|26.03.2024
|1' -90'
|Бахрейн
|3:0
|Непал
|21.03.2024
|1' -90'
|Непал
|0:5
|Бахрейн
|21.11.2023
|Был в запасе
|Бахрейн
|0:2
|ОАЭ
|16.11.2023
|Был в запасе
|Йемен
|0:2
|Бахрейн