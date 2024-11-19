Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Австралия
Бахрейн - Австралия: обзор матча 19 ноября 2024
Бахрейн
19.11.2024, вторник, 21:15
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 6 тур
2 : 2
Завершен
Австралия
75'
М. Абдулджаббар
77'
М. Абдулджаббар
1'
К. Йенги
90+6'
К. Йенги
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Австралия
90'
+6
ГОЛ! 2:2!
К. Йенги
Замена
A. Nabeel
️️️️
С. Бакер
90'
+1
81'
Замена
Б. Боррелло
️️️️
Р. МакГри
ГОЛ! 2:1!
М. Абдулджаббар
77'
ГОЛ! 1:1!
М. Абдулджаббар
75'
Желтая карточка
С. Бакер
74'
69'
Замена
Д. Бос
️️️️
А. Бехич
68'
Замена
А. Хрустич
️️️️
К. Гудвин
Замена
М. Абдулджаббар
️️️️
Э. Аль-Хатал
66'
63'
Замена
Д. Гериа
️️️️
Л. Миллер
62'
Желтая карточка
A. Caceres
62'
Замена
Э. О'Нил
️️️️
Д. Ирвин
1'
ГОЛ! 0:1!
К. Йенги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
2
Амин Бенади
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
4
Sayed Dhiya Saeed
(К)
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
7
Али Мадан
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
3
Льюис Миллер
ПЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
5
Anthony Caceres
ЦП
14
Райли МакГри
ЦП
22
Джексон Ирвин
ЦП
25
Hayden Matthews
ЦП
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
5
Джордан Бос
ЛЗ
2
Милош Дегенек
ЦЗ
6
Джейсон Гериа
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
10
Айдин Хрустич
АП
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
11
Брендон Боррелло
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
4-1-3-2
22
Лутфалла
2
Бенади
4
16
Бакер
5
6
8
Мархун
11
Аль-Хатал
7
Мадан
14
10
Аль-Асвад
4-4-1-1
1
Райан
3
Миллер
19
Суттар
21
Берджесс
16
Бехич
14
МакГри
22
Ирвин
25
5
23
Гудвин
9
Йенги
16
Бакер
6
6
16
Бакер
11
Аль-Хатал
12
Абдулджаббар
12
Абдулджаббар
11
Аль-Хатал
16
Бехич
5
Бос
5
Бос
16
Бехич
3
Миллер
6
Гериа
6
Гериа
3
Миллер
22
Ирвин
13
О'Нил
13
О'Нил
22
Ирвин
23
Гудвин
10
Хрустич
10
Хрустич
23
Гудвин
14
МакГри
11
Боррелло
11
Боррелло
14
МакГри
Остались в запасе
Бахрейн
Австралия
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
12
Джо Гаучи
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
2
Sayed Al Wadaei
ЦП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
18
Ahmed Al-Sherooqi
ЦФ
Остались в запасе
12
Джо Гаучи
ВР
2
Милош Дегенек
ЦЗ
4
Rhyan Grant
ЦЗ
16
Макс Балар
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
12
Пол Иццо
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Грэм Арнольд
Статистика матча Бахрейн - Австралия
1
1
Всего ударов по воротам
7
8
Удары в створ
3
4
Владение мячом %
41
59
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
2
6
Нарушения
9
10
Офсайды
2
5
Количество передач
365
527
Сейвы
2
1
Точность передач %
74
83
Удары мимо ворот
1
3
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
3
7
Удары из-за пределов штрафной
4
1
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Информация о матче
Главный судья:
Хюн-Джин Ко
(Сеул)
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Новости команд
Все
Бахрейн
Австралия
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Иордания – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Иордании и Австралии на победу в матче
16 ноября
Катар – Австралия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Катара и Австралии на победу в матче
12 ноября
Лучший бомбардир топ-5 лиг Европы выбыл на неопределенный срок
29 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+