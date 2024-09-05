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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Австралия - Бахрейн
Австралия - Бахрейн: обзор матча 05 сентября 2024
Австралия
05.09.2024, четверг, 13:10
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бахрейн
89'
Г. Суттар (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Австралия - Бахрейн
89'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Г. Суттар
86'
Желтая карточка
A. Al-Asfoor
Замена
А. Мабиль
️️️️
К. Меткалф
82'
Красная карточка
К. Йенги
77'
Желтая карточка
Г. Суттар
72'
Замена
М. Дюк
️️️️
К. Гудвин
72'
Желтая карточка
А. Циркати
68'
Желтая карточка
К. Роулес
58'
Замена
Н. Иранкунда
️️️️
М. Бойл
58'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Австралия
1
Мэтью Райан
(К)
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
3
Алессандро Циркати
ЦЗ
19
Гарри Суттар
ЦЗ
4
Кай Роулес
ЦЗ
23
Крейг Гудвин
ЛВ
8
Конор Меткалф
ОП
22
Джексон Ирвин
ЦП
13
Эйден О'Нил
ЦП
6
Мартин Бойл
ПВ
9
Кусини Йенги
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
16
Сайед Бакер
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
10
Комаил Аль-Асвад
(К)
ПВ
7
Али Мадан
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Австралия
12
Джо Гаучи
ВР
2
Томас Денг
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
10
Нестори Иранкунда
ЛВ
20
Сэм Силвера
ЛВ
17
Кэмерон Девлин
ОП
38
Авер Мабиль
ЦП
11
Joshua Nisbet
ЦП
12
Пол Иццо
ЦФ
15
Митчелл Дюк
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
Бахрейн
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Райан
16
Бехич
19
Суттар
4
Роулес
3
Циркати
8
Меткалф
22
Ирвин
13
О'Нил
23
Гудвин
6
Бойл
9
Йенги
4-1-3-2
22
Лутфалла
23
Аль-Хуласи
2
Бенади
14
16
Бакер
6
7
Мадан
10
Аль-Асвад
8
Мархун
12
Абдулджаббар
14
8
Меткалф
38
Мабиль
38
Мабиль
8
Меткалф
6
Бойл
10
Иранкунда
10
Иранкунда
6
Бойл
23
Гудвин
15
Дюк
15
Дюк
23
Гудвин
Остались в запасе
Австралия
Бахрейн
12
Джо Гаучи
ВР
2
Томас Денг
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
11
Joshua Nisbet
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Остались в запасе
12
Джо Гаучи
ВР
2
Томас Денг
ЦЗ
21
Кэмерон Берджесс
ЦЗ
17
Кэмерон Девлин
ОП
11
Joshua Nisbet
ЦП
20
Сэм Силвера
ЛВ
12
Пол Иццо
ЦФ
9
Adam Taggart
ЦФ
Остались в запасе
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
Главный тренер
Грэм Арнольд
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Статистика матча Австралия - Бахрейн
3
1
1
Всего ударов по воротам
11
3
Удары в створ
4
1
Владение мячом %
71
29
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Угловые удары
4
3
Нарушения
13
17
Офсайды
2
2
Количество передач
506
212
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
60
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
3
1
Удары из пределов штрафной
9
1
Удары из-за пределов штрафной
2
2
Матчи команд
Австралия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Австралия
- : -
23.12.2027
Сингапур
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
2 : 0
17.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Катар
0 : 3
13.11.2026
Австралия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Чемпионат мира, 1/16 финала
Австралия
1 : 1
03.07.2026
Египет
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Информация о матче
Главный судья:
Омар Мохамед Аль-Али
Стадион:
Cbus Super Stadium, Gold Coast
Посещаемость:
24644
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