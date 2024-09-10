Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Япония
Бахрейн - Япония: обзор матча 10 сентября 2024
Бахрейн
10.09.2024, вторник, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 2 тур
0 : 5
Завершен
Япония
37'
А. Уэда (П)
47'
А. Уэда
61'
Х. Морита
64'
Х. Морита
81'
К. Огава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Япония
82'
Замена
Т. Асано
️️️️
Х. Морита
81'
ГОЛ! 0:5!
К. Огава
Замена
A. Al Malood
️️️️
М. Мархун
77'
73'
Замена
К. Накамура
️️️️
К. Митома
65'
Замена
Т. Кубо
️️️️
Т. Минамино
65'
Замена
К. Огава
️️️️
А. Уэда
64'
ГОЛ! 0:4!
Х. Морита
Пас отдал
К. Митома
61'
ГОЛ! 0:3!
Х. Морита
Пас отдал
А. Уэда
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Уэда
Пас отдал
Д. Ито
46'
Замена
Д. Ито
️️️️
Р. Доан
37'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Уэда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
2
Амин Бенади
ЦЗ
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
10
Комаил Аль-Асвад
(К)
ПВ
7
Али Мадан
ПВ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
14
A. Haram
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Япония
1
Зион Сузуки
ВР
16
Коки Мачида
ЦЗ
4
Ко Итакура
ЦЗ
3
Шого Танигучи
ЦЗ
7
Каору Митома
ЛВ
8
Такуми Минамино
ЛВ
6
Ватару Эндо
(К)
ОП
5
Хидемаса Морита
ОП
15
Даичи Камада
АП
10
Рицу Доан
ПВ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Бахрейн
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
13
Мозес Атеде
ОП
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
Япония
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
13
Кеито Накамура
ЛВ
17
Ао Танака
ЦП
18
Такума Асано
ПВ
14
Дзюня Ито
ПВ
20
Такефуса Кубо
ПВ
19
Коки Огава
ЦФ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
4-1-3-2
22
Лутфалла
2
Бенади
16
Бакер
23
Аль-Хуласи
14
6
8
Мархун
10
Аль-Асвад
7
Мадан
14
12
Абдулджаббар
3-2-3-2
1
Сузуки
16
Мачида
4
Итакура
3
Танигучи
6
Эндо
5
Морита
10
Доан
15
Камада
8
Минамино
18
Уэда
7
Митома
8
Мархун
10
10
8
Мархун
7
Митома
13
Накамура
13
Накамура
7
Митома
5
Морита
18
Асано
18
Асано
5
Морита
10
Доан
14
Ито
14
Ито
10
Доан
8
Минамино
20
Кубо
20
Кубо
8
Минамино
18
Уэда
19
Огава
19
Огава
18
Уэда
Остались в запасе
Бахрейн
Япония
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
17
Ао Танака
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
3
Валид Аль-Хайям
ЦЗ
6
Ahmed Nabeel
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
13
Мозес Атеде
ОП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
Остались в запасе
23
Косеи Тани
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
2
Юкинари Сугавара
ЦЗ
3
Кота Такаи
ЦЗ
17
Ао Танака
ЦП
11
Дайзен Маэда
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Бахрейн - Япония
Всего ударов по воротам
3
14
Удары в створ
1
9
Владение мячом %
24
76
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
1
4
Нарушения
7
11
Офсайды
2
5
Количество передач
188
607
Сейвы
4
1
Точность передач %
68
90
Удары мимо ворот
1
4
Блокированные удары
1
1
Удары из пределов штрафной
2
12
Удары из-за пределов штрафной
1
2
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Посещаемость:
22729 из 24000 зрителей (94%)
Новости команд
Все
Бахрейн
Япония
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Китай – Бахрейн: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Китая и Бахрейна на победу в матче
16 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Бахрейна и Йемена на победу в товарищеском матче
13 ноября
Бахрейн – Сирия: прогноз и ставки на матч 9 июня 2026 с коэффициентом 1.55
8 июня
Грузия – Бахрейн: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 июня 2026
5 июня
Япония – Парагвай: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 17 ноября 2026
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Японии и Парагвая на победу в матче
16 ноября
Анчелотти и Рафинья получили красные карточки в матче с Японией
14 ноября
2
Товарищеский матч. Дубль Винисиуса не спас Бразилию от поражения с Японией
14 ноября
3
Япония – Бразилия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 14 ноября 2026
14 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+