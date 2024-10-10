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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. Азия
Бахрейн - Индонезия
Бахрейн - Индонезия: обзор матча 10 октября 2024
Бахрейн
10.10.2024, четверг, 19:00
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, группа C, 3 тур
2 : 2
Завершен
Индонезия
15'
М. Мархун
90+9'
М. Мархун
45+3'
Р. Оратмангоен
74'
Р. Струйк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бахрейн - Индонезия
ГОЛ! 2:2!
М. Мархун
90'
+9
90'
+4
Желтая карточка
М. Фердинан
90'
Замена
Витан
️️️️
Р. Струйк
81'
Замена
Н. Тджо-А-Он
️️️️
Т. Хайе
76'
Желтая карточка
Р. Оратмангоен
Замена
A. Al Malood
️️️️
A. Al-Asfoor
76'
74'
ГОЛ! 1:2!
Р. Струйк
Пас отдал
Т. Хайе
Замена
S. Dhiya Saeed
️️️️
A. Haram
65'
58'
Замена
М. Фердинан
️️️️
M. Risaldi
46'
Замена
E. Reijnders
️️️️
С. Уолш
45'
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Оратмангоен
ГОЛ! 1:0!
М. Мархун
15'
Желтая карточка
A. Haram
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бахрейн
22
Эбрахим Лутфалла
ВР
14
Vincent Emmanuel
ЦЗ
3
Валид Аль-Хайям
(К)
ЦЗ
2
Амин Бенади
ЦЗ
23
Абдулла Аль-Хуласи
ЦЗ
8
Мохамед Мархун
ЛВ
6
Abbas Al-Asfoor
ЦП
7
Али Мадан
ПВ
10
Комаил Аль-Асвад
ПВ
14
A. Haram
ЦФ
12
Махди Абдулджаббар
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Индонезия
12
Мартен Пас
ВР
17
Кельвин Вердонк
ЦЗ
3
Джей Идзес
(К)
ЦЗ
4
Жорди Амат
ЦЗ
2
Мес Хилгерс
ЦЗ
6
Сэнди Уолш
ПЗ
9
Рафаэль Струйк
ЛВ
23
Malik Risaldi
ЦП
18
Ивар Йеннер
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Бахрейн
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
4
Sayed Dhiya Saeed
ЦЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
10
Abdulwahab Al Malood
ЦП
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
Индонезия
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
22
Натан Тджо-А-Он
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
7
Марселино Фердинан
АП
8
Витан
ПВ
15
Димас Драяд
ЦФ
23
Eliano Reijnders
ЦФ
4-1-3-2
22
Лутфалла
14
2
Бенади
23
Аль-Хуласи
3
Аль-Хайям
6
8
Мархун
7
Мадан
10
Аль-Асвад
12
Абдулджаббар
14
3-2-3-2
12
Пас
3
Идзес
4
Амат
2
Хилгерс
6
Уолш
17
Вердонк
23
18
Йеннер
19
Хайе
11
Оратмангоен
9
Струйк
14
4
4
14
6
10
10
6
19
Хайе
22
Тджо-А-Он
22
Тджо-А-Он
19
Хайе
23
7
Фердинан
7
Фердинан
23
9
Струйк
8
Витан
8
Витан
9
Струйк
6
Уолш
23
23
6
Уолш
Остались в запасе
Бахрейн
Индонезия
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Остались в запасе
21
Сайед Мохаммед Джаффер
ВР
1
Ammar Mohamed Ahmed
ВР
19
Азза Али
ЛЗ
5
Hamad Al-Shamsan
ЦЗ
16
Сайед Бакер
ЦЗ
11
Эбрахим Аль-Хатал
АП
15
Джассим Аль-Шайх
АП
20
Махди Аль-Умайдан
ЛВ
26
Hussein Abdulkarim
ЦФ
9
Sayed Hashim Issa
ЦФ
Остались в запасе
25
Надео Аргавината
ВР
12
Эрнандо Ари
ВР
12
Пратама Архан
ЛЗ
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
5
Ризки Ридхо
ЦЗ
13
Вахью Прасетьо
ЦЗ
14
Аснави Мангкуалам
ПЗ
15
Димас Драяд
ЦФ
Главный тренер
Хуан Антонио Пицци
Главный тренер
Син Тхэ Ен
Статистика матча Бахрейн - Индонезия
1
2
Всего ударов по воротам
24
5
Удары в створ
5
5
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
7
1
Нарушения
10
27
Офсайды
0
2
Количество передач
396
322
Сейвы
3
4
Точность передач %
78
71
Удары мимо ворот
10
0
Блокированные удары
9
0
Удары из пределов штрафной
11
3
Удары из-за пределов штрафной
13
2
Матчи команд
Бахрейн
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Бахрейн
- : -
23.12.2027
КНДР
Товарищеские матчи. Сборные
Китай
2 : 2
17.11.2026
Бахрейн
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
3 : 1
14.11.2026
Йемен
Товарищеские матчи. Сборные
Бахрейн
0 : 0
09.06.2026
Сирия
Товарищеские матчи. Сборные
Грузия
2 : 0
05.06.2026
Бахрейн
Кубок арабских наций, 3 тур
Бахрейн
3 : 1
09.12.2025
Судан
Индонезия
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
13.11.2026
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
1 : 0
09.06.2026
Мозамбик
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
3 : 0
05.06.2026
Оман
Товарищеские матчи. Сборные
Индонезия
0 : 1
30.03.2026
Болгария
Отборочные матчи к ЧМ. Азия, 2 тур
Ирак
1 : 0
11.10.2025
Индонезия
Информация о матче
Главный судья:
Ахмед Аль-Каф
Стадион:
Национальный стадион Бахрейна
Посещаемость:
10731 из 24000 зрителей (44%)
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