Писку - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Адриан Лопес
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Адриан Лопес
|Фамилия
|Родригес
|Команда
|Монреаль Импакт
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|25 февраля 1987 (36 лет)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|5
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2012
|1' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|41'
|08.12.2012
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|2:2
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|03.12.2012
|46' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|28.11.2012
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|24.11.2012
|49' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:2
|Рединг (Рединг)
|03.11.2012
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|0:1
|Уиган Атлетик (Уиган)