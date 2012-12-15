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Писку
Статистика
Писку - статистика
Завершил карьеру
25 февраля 1987 (39)
#24 | Защитник
184 см | 78 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2010/2011
Испания. Примера 2010/2011
Испания. Кубок 2009/2010
Испания. Примера 2009/2010
Испания. Примера 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уиган Атлетик
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Норвич Сити
2 : 1
15.12.2012
Уиган Атлетик
1' - 90'
41'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Уиган Атлетик
2 : 2
08.12.2012
Куинз Парк Рейнджерс
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 15 тур
Ньюкасл
3 : 0
03.12.2012
Уиган Атлетик
46' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 14 тур
Уиган Атлетик
0 : 2
28.11.2012
Манчестер Сити
1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 13 тур
Уиган Атлетик
3 : 2
24.11.2012
Рединг
49' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Тоттенхэм
0 : 1
03.11.2012
Уиган Атлетик
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