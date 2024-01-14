Мао Хосоя - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Мао
|Фамилия
|Хосоя
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чиба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Мао
|Фамилия
|Хосоя
|Команда
|Касива Рейсол
|Состав
|Основной
|Родной город
|Чиба
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|7 сентября 2001 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|17.08.2024
|1' - 66'
|Сенан Бельмаре
|1:2
|Касива Рейсол
|Япония. Джей-лига, 27 тур
|53'
|11.08.2024
|1' - 77'
|Касива Рейсол
|0:0
|Гамба Осака
|Япония. Джей-лига, 26 тур
|02.08.2024
|1' - 90'
|Япония (мол)
|0:3
|Испания (мол)
|Олимпиада, 1/4 финала
|30.07.2024
|79' - 90'
|Израиль (мол)
|0:1
|Япония (мол)
|Олимпиада, 3 тур
|90'
|27.07.2024
|1' - 90'
|Япония (мол)
|1:0
|Мали (мол)
|Олимпиада, 2 тур
|24.07.2024
|1' - 90'
|Япония (мол)
|5:0
|Парагвай (мол)
|Олимпиада, 1 тур
|87'