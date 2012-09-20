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    Эдиньо - статистика

    #36 | Полузащитник
    Имя Арналду Эди
    Отчество Лопес
    Фамилия да Сильва
    Команда Кайсери Эрджиесспор
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 июля 1982 (40 лет)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
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