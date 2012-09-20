Эдиньо - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Арналду Эди
|Отчество
|Лопес
|Фамилия
|да Сильва
|Команда
|Кайсери Эрджиесспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Имя
|Арналду Эди
|Отчество
|Лопес
|Фамилия
|да Сильва
|Команда
|Кайсери Эрджиесспор
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 июля 1982 (40 лет)
|Рост
|186
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Академика
|6
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.12.2012
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:0
|Академика (Коимбра)
|23.11.2012
|1' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Виктория (Пльзень)
|88'
|08.11.2012
|84' -90'
|Академика (Коимбра)
|2:0
|Атлетико (Мадрид)
|25.10.2012
|1' -90'
|Атлетико (Мадрид)
|2:1
|Академика (Коимбра)
|04.10.2012
|58' -90'
|Академика (Коимбра)
|1:1
|Хапоэль (Тель-Авив)
|20.09.2012
|73' -90'
|Виктория (Пльзень)
|3:1
|Академика (Коимбра)
|77'