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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Академика - Атлетико
Академика - Атлетико: обзор матча 08 ноября 2012
Академика
08.11.2012, четверг, 22:00
Лига Европы, группа B, 4 тур
2 : 0
Завершен
Атлетико
28'
В. Эдуарду
70'
В. Эдуарду (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Академика - Атлетико
Желтая карточка
Макелеле
90'
+1
Желтая карточка
Ж. Реал
84'
Замена
Эдиньо
️️️️
С. Сиссе
84'
Замена
Б. Шина
️️️️
А. Кейта
79'
76'
Желтая карточка
К. Диас
71'
Замена
Кадер
️️️️
Тиагу
Замена
М. Афонсо Жуниор
️️️️
Мариньо
71'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
В. Эдуарду
70'
Желтая карточка
Клейтон
58'
58'
Замена
Э. Белезоглу
️️️️
М. Суарес
54'
Желтая карточка
Р. Гарсия
47'
Желтая карточка
Силвиу
46'
Замена
П. Мартин
️️️️
С. Ньигес
Желтая карточка
Нивалду
41'
ГОЛ! 1:0!
В. Эдуарду
Пас отдал
Мариньо
28'
Желтая карточка
В. Эдуарду
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Академика
82
Рикарду
ВР
2
Жоао Диаш
ЦЗ
27
Нивалду
ЦЗ
4
Флавиу Феррейра
ЦЗ
11
Клейтон
ЦП
13
Жоао Реал
ЦП
6
Алфоссени Кейта
ЦП
8
Макелеле
ЦП
92
Салим Сиссе
ЦФ
9
Вилсон Эдуарду
ЦФ
7
Мариньо
ЦФ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Атлетико
1
Серхио Асенхо
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
28
Силвиу
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
5
Хорхе Пулидо
ЦЗ
6
Ката Диас
ЦЗ
8
Сауль Ньигес
ЦП
5
Тиагу
ЦП
6
Коке
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
20
Адриан
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Академика
1
Ромуальд Пейсе
ВР
36
Эдиньо
ЦП
16
Бруно Шина
ЦП
30
Джон Огочукву
ЦП
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
77
Мануэль Афонсо Жуниор
ЦФ
Атлетико
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Кадер
ЦП
25
Эмре Белезоглу
ЦП
0
Момар Ндойе
ЦФ
9
Педро Мартин
ЦФ
3-4-3
82
Рикарду
2
Диаш
27
Нивалду
4
Феррейра
11
Клейтон
6
Кейта
8
Макелеле
13
Реал
7
Мариньо
9
Эдуарду
92
Сиссе
3-2-3-2
1
Асенхо
4
Суарес
5
Пулидо
6
Диас
16
Луис
28
Силвиу
8
Ньигес
5
Тиагу
6
Коке
20
Адриан
14
Гарсия
92
Сиссе
36
Эдиньо
36
Эдиньо
92
Сиссе
7
Мариньо
77
Афонсо Жуниор
77
Афонсо Жуниор
7
Мариньо
6
Кейта
16
Шина
16
Шина
6
Кейта
8
Ньигес
9
Мартин
9
Мартин
8
Ньигес
5
Тиагу
26
Кадер
26
Кадер
5
Тиагу
4
Суарес
25
Белезоглу
25
Белезоглу
4
Суарес
Остались в запасе
Академика
Атлетико
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
30
Джон Огочукву
ЦП
Главный тренер
Педро Эмануэль
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
45
Рейнер Феррейра
ЦФ
1
Ромуальд Пейсе
ВР
30
Джон Огочукву
ЦП
Остались в запасе
0
Момар Ндойе
ЦФ
1
Тибо Куртуа
ВР
5
Доминго Сисма
ЛЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
Главный тренер
Педро Эмануэль
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Академика - Атлетико
5
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Академика
Португалия. Примейра, 34 тур
Тондела
2 : 0
14.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 33 тур
Академика
0 : 0
07.05.2016
Брага
Португалия. Примейра, 32 тур
Униан Мадейра
3 : 1
01.05.2016
Академика
Португалия. Примейра, 31 тур
Академика
1 : 2
23.04.2016
Порту
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 1
17.04.2016
Академика
Атлетико
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
- : -
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Атлетико
1 : 2
08.11.2026
Барселона
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Атлетико
1 : 0
24.10.2026
Депортиво
Лига чемпионов, Общий этап
Штутгарт
1 : 1
20.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Главный судья:
Ли Проберт
(Уилтшир)
Стадион:
Сидад де Коимбра
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