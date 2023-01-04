Алессандро Туйя - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Туйя
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Имя
|Алессандро
|Фамилия
|Туйя
|Команда
|Лечче
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|8 июня 1990 (32 года)
|Рост
|184
|Вес
|78
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 65'
|Интер
|2:0
|Лечче
|Италия. Серия А, 25 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Лечче
|0:1
|Сассуоло
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 68'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче
|1:1
|Рома
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Лечче
|6
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -65'
|Интер (Милан)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|25.02.2023
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|19.02.2023
|1' -68'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Рома (Рим)
|04.02.2023
|Был в запасе
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|27.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:2
|Салернитана (Салернитана)
|21.01.2023
|72' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|14.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:2
|Милан (Милан)
|08.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|0:0
|Лечче (Лечче)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Лацио (Рим)
|12.11.2022
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|09.11.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|29.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|0:1
|Ювентус (Турин)
|23.10.2022
|Был в запасе
|Болонья (Болонья)
|2:0
|Лечче (Лечче)
|17.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Фиорентина (Флоренция)
|09.10.2022
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|2:1
|Лечче (Лечче)
|02.10.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|16.09.2022
|Был в запасе
|Салернитана (Салернитана)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.09.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Монца (Монца)
|05.09.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Лечче (Лечче)
|31.08.2022
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Лечче (Лечче)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|20.08.2022
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Лечче (Лечче)