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    Алессандро Туйя - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Алессандро
    Фамилия Туйя
    Команда Лечче
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 8 июня 1990 (32 года)
    Рост 184
    Вес 78
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 1' - 65' Интер 2:0 Лечче Италия. Серия А, 25 тур
    25.02.2023 1' - 90' Лечче 0:1 Сассуоло Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 68' Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 Был в запасе Лечче 1:1 Рома Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Лечче 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    05.03.2023 1' -65' Интер (Милан) 2:0 Лечче (Лечче)
    25.02.2023 1' -90' Лечче (Лечче) 0:1 Сассуоло (Сассуоло)
    19.02.2023 1' -68' Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Рома (Рим)
    04.02.2023 Был в запасе Кремонезе (Кремона) 0:2 Лечче (Лечче)
    27.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    21.01.2023 72' -90' Верона (Верона) 2:0 Лечче (Лечче)
    14.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:2 Милан (Милан)
    08.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 0:0 Лечче (Лечче)
    04.01.2023 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Лацио (Рим)
    12.11.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:2 Лечче (Лечче)
    09.11.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    29.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 0:1 Ювентус (Турин)
    23.10.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Лечче (Лечче)
    17.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Фиорентина (Флоренция)
    09.10.2022 Был в запасе Рома (Рим) 2:1 Лечче (Лечче)
    02.10.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Кремонезе (Кремона)
    16.09.2022 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.09.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Монца (Монца)
    05.09.2022 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Лечче (Лечче)
    31.08.2022 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Лечче (Лечче)
    28.08.2022 Был в запасе Лечче (Лечче) 1:1 Эмполи (Эмполи)
    20.08.2022 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Лечче (Лечче)
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