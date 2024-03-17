Мальте Амундсен - статистика
#18 | Защитник
|Имя
|Мальте
|Фамилия
|Амундсен
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|179
|Имя
|Мальте
|Фамилия
|Амундсен
|Команда
|Коламбус
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|11 февраля 1998 (26 лет)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.05.2024
|74' - 90'
|Монтеррей
|1:3
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, ответный матч
|28.04.2024
|1' - 90'
|Коламбус
|0:0
|Монреаль
|США. МЛС, 13 тур
|76'
|25.04.2024
|84' - 90'
|Коламбус
|2:1
|Монтеррей
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/2 финала, первый матч
|21.04.2024
|1' - 90'
|Коламбус
|2:2
|Портленд
|США. МЛС, 12 тур
|14.04.2024
|1' - 90'
|Реал Солт-Лейк
|0:0
|Коламбус
|США. МЛС, 11 тур
|10.04.2024
|74' - 121'
|Тигрес УАНЛ
|
1:2
(3:4)п
|Коламбус
|Кубок чемпионов КОНКАКАФ, 1/4 финала, ответный матч
|07.04.2024
|1' - 90'
|Коламбус
|1:1
|Ди Си Юнайтед
|США. МЛС, 9 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Коламбус
|10
|0
|1
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.04.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|0:0
|Монреаль (Монреаль)
|76'
|21.04.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:2
|Портленд (Портленд)
|14.04.2024
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|0:0
|Коламбус (Коламбус)
|07.04.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:1
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|31.03.2024
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|2:2
|Коламбус (Коламбус)
|66'
|24.03.2024
|1' -88'
|Шарлотт (Шарлотт)
|2:0
|Коламбус (Коламбус)
|17.03.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|3:0
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|10.03.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|2:1
|Чикаго Файр (Чикаго)
|68' 90'
|02.03.2024
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|24.02.2024
|1' -90'
|Коламбус (Коламбус)
|1:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)