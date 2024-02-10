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    Сион Хомма - статистика

    #62 | Полузащитник
    Имя Сион
    Фамилия Хомма
    Команда Брюгге
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 августа 2000 (23 года)
    Рост 164
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    10.02.2024 85' - 90' Брюгге 4:0 Эйпен Бельгия. Про-Лига, 25 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Брюгге 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.02.2024 85' -90' Брюгге (Брюгге) 4:0 Эйпен (Эйпен)
    12.11.2023 Был в запасе Брюгге (Брюгге) 0:0 Серкль Брюгге (Брюгге)
    Россия
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