Сион Хомма - статистика
#62 | Полузащитник
|Имя
|Сион
|Фамилия
|Хомма
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (23 года)
|Рост
|164
|Имя
|Сион
|Фамилия
|Хомма
|Команда
|Брюгге
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|9 августа 2000 (23 года)
|Рост
|164
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брюгге
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.02.2024
|85' -90'
|Брюгге (Брюгге)
|4:0
|Эйпен (Эйпен)
|12.11.2023
|Был в запасе
|Брюгге (Брюгге)
|0:0
|Серкль Брюгге (Брюгге)