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    Ронни Шварц - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Ронни
    Фамилия Шварц
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 августа 1989 (33 года)
    Рост 183
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Генгам 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.02.2015 Был в запасе Генгам (Генгам) 2:1 Динамо (Киев)
    27.11.2014 78' -90' Генгам (Генгам) 1:2 Фиорентина (Флоренция)
    23.10.2014 Был в запасе Динамо (Минск) 0:0 Генгам (Генгам)
    02.10.2014 1' -73' Генгам (Генгам) 2:0 ПАОК (Салоники)
    70'
    18.09.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:0 Генгам (Генгам)
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