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Ронни Шварц
Статистика
Ронни Шварц - статистика
Завершил карьеру
29 августа 1989 (37)
#29 | Нападающий
183 см | 74 кг
Дания
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2014/2015
Суперкубок Франции 2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генгам
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/16 финала
Генгам
2 : 1
19.02.2015
Динамо К
Был в запасе
Лига Европы, 5 тур
Генгам
1 : 2
27.11.2014
Фиорентина
78' - 90'
Лига Европы, 3 тур
Динамо Мн
0 : 0
23.10.2014
Генгам
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Генгам
2 : 0
02.10.2014
ПАОК
1' - 73'
70'
Лига Европы, 1 тур
Фиорентина
3 : 0
18.09.2014
Генгам
Был в запасе
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