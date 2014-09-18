Ронни Шварц - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Шварц
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Имя
|Ронни
|Фамилия
|Шварц
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 августа 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Генгам
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.02.2015
|Был в запасе
|Генгам (Генгам)
|2:1
|Динамо (Киев)
|27.11.2014
|78' -90'
|Генгам (Генгам)
|1:2
|Фиорентина (Флоренция)
|23.10.2014
|Был в запасе
|Динамо (Минск)
|0:0
|Генгам (Генгам)
|02.10.2014
|1' -73'
|Генгам (Генгам)
|2:0
|ПАОК (Салоники)
|70'
|18.09.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|3:0
|Генгам (Генгам)