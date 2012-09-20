Петер Ларссон - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Ларссон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хальмстад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Имя
|Петер
|Фамилия
|Ларссон
|Команда
|Хельсингборг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Хальмстад
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|1 апреля 1984 (38 лет)
|Рост
|187
|Вес
|82
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хельсингборг
|5
|0
|1
|0
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2012
|1' -90'
|Твенте (Энсхеде)
|1:3
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|09.11.2012
|1' -88'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|3:2
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|88'
|25.10.2012
|1' -90'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|1:2
|Ганновер-96 (Ганновер)
|90'
|04.10.2012
|1' -46'
|Хельсингборг (Хельсингборг)
|2:2
|Твенте (Энсхеде)
|20.09.2012
|1' -90'
|Леванте (Валенсия)
|1:0
|Хельсингборг (Хельсингборг)