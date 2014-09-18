Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Артуро - статистика

    #11 | Нападающий
    Имя Артуро Энрике
    Фамилия Бернхардт
    Команда Эшторил
    Состав Основной
    Родной город Флорианополис
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 августа 1982 (40 лет)
    Рост 190
    Вес 82
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эшторил 3 0 1 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.12.2014 1' -61' Панатинаикос (Афины) 1:1 Эшторил (Эшторил)
    28.11.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 3:3 ПСВ (Эйндховен)
    23.10.2014 78' -90' Эшторил (Эшторил) 1:2 Динамо (Москва)
    90'
    02.10.2014 Был в запасе Эшторил (Эшторил) 2:0 Панатинаикос (Афины)
    18.09.2014 73' -90' ПСВ (Эйндховен) 1:0 Эшторил (Эшторил)
    • Читайте нас: 
    11