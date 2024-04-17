Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2023/2024 Россия. Премьер-лига 2023/2024 Товарищеские матчи 2023 Россия. Кубок 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2022/2023 Россия. Премьер-лига 2021/2022 Россия. ФНЛ 2021/2022 Россия. ФНЛ 2020/2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Россия. Премьер-лига 2019/2020 Россия. Премьер-лига 2018/2019 Россия. Премьер-лига 2017/2018 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. Премьер-лига 2016/2017 Украина. Премьер-Лига 2016/2017 Украина. Кубок 2015/2016 Украина. Премьер-Лига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Украина. Премьер-Лига 2014/2015 Товарищеские матчи 2013 Лига чемпионов 2012/2013 Италия. Серия А 2010/2011 Италия. Серия А 2009/2010 Лига Чемпионов 2008/2009