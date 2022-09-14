Михаил Сиваков - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Сиваков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
Стоимость:
€ 400
тыс
|Имя
|Михаил
|Фамилия
|Сиваков
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Минск
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 января 1988 (35 лет)
|Рост
|186
|Вес
|80
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|27.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Москва)
|1:0
|Оренбург (Оренбург)
|23.11.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|19.10.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|4:2
|Ахмат (Грозный)
|28.09.2022
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:2
(4:3)п
|Динамо (Москва)
|14.09.2022
|72' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|88'