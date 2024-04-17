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Михаил Сиваков
Статистика
Михаил Сиваков - статистика
Завершил карьеру
16 января 1988 (38), Минск
#3 | Защитник
186 см | 80 кг
Беларусь
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Статистика по турнирам
Россия. Кубок 2023/2024
Россия. Премьер-лига 2023/2024
Товарищеские матчи 2023
Россия. Кубок 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. ФНЛ 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020 2019
Россия. Премьер-лига 2019/2020
Россия. Премьер-лига 2018/2019
Россия. Премьер-лига 2017/2018
Лига Европы 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Россия. Премьер-лига 2016/2017
Украина. Премьер-Лига 2016/2017
Украина. Кубок 2015/2016
Украина. Премьер-Лига 2015/2016
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Украина. Премьер-Лига 2014/2015
Товарищеские матчи 2013
Лига чемпионов 2012/2013
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Лига Чемпионов 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оренбург
6
0
0
0
2
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Оренбург
2 : 4
17.04.2024
Динамо
1' - 90'
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Ахмат
0 : 1
04.04.2024
Оренбург
Был в запасе
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Спартак
3 : 1
14.03.2024
Оренбург
1' - 90'
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/4 финала
Оренбург
1 : 0
29.11.2023
Спартак
1' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Сочи
1 : 2
04.10.2023
Оренбург
1' - 89'
89'
Россия. Кубок, 4 тур
Оренбург
0 : 0
21.09.2023
Факел
Был в запасе
Россия. Кубок, 3 тур
Факел
0 : 1
29.08.2023
Оренбург
1' - 76'
Россия. Кубок, 1 тур
Оренбург
0 : 6
26.07.2023
ЦСКА
1' - 62'
56'
62'
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