Геннадий Близнюк - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Геннадий
|Фамилия
|Близнюк
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1980 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Имя
|Геннадий
|Фамилия
|Близнюк
|Команда
|Торпедо-БелАЗ
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 июля 1980 (42 года)
|Рост
|175
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сибирь
|5
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.04.2010
|1' -53'
|Сибирь (Новосибирск)
|1:4
|ЦСКА (Москва)
|8'
|17.04.2010
|1' -76'
|Алания-Д (Владикавказ)
|2:1
|Сибирь (Новосибирск)
|11.04.2010
|1' -90'
|Сибирь (Новосибирск)
|2:4
|Анжи (Махачкала)
|38'
|03.04.2010
|1' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|3:1
|Сибирь (Новосибирск)
|20.03.2010
|Был в запасе
|Сатурн (Раменское)
|1:1
|Сибирь (Новосибирск)
|14.03.2010
|1' -46'
|Сибирь (Новосибирск)
|0:2
|Ахмат (Грозный)