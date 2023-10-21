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    D'Leanu Arts - статистика

    #21 | Защитник
    Имя D'Leanu Arts
    Команда НЕК
    Состав Основной
    Позиция Защитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    03.02.2024 Был в запасе НЕК 3:1 Хераклес Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
    28.01.2024 Был в запасе Гоу Эхед Иглс 2:2 НЕК Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
    20.01.2024 Был в запасе НЕК 1:0 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    НЕК 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.02.2024 Был в запасе НЕК (Неймеген) 3:1 Хераклес (Альмело)
    28.01.2024 Был в запасе Гоу Эхед Иглс (Девентер) 2:2 НЕК (Неймеген)
    20.01.2024 Был в запасе НЕК (Неймеген) 1:0 Твенте (Энсхеде)
    06.12.2023 87' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:2 НЕК (Неймеген)
    21.10.2023 76' -90' НЕК (Неймеген) 1:1 Алмере Сити (Алмере)
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