D'Leanu Arts - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|D'Leanu Arts
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Имя
|D'Leanu Arts
|Команда
|НЕК
|Состав
|Основной
|Позиция
|Защитник
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|03.02.2024
|Был в запасе
|НЕК
|3:1
|Хераклес
|Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
|28.01.2024
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс
|2:2
|НЕК
|Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
|20.01.2024
|Был в запасе
|НЕК
|1:0
|Твенте
|Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|НЕК
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.02.2024
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|3:1
|Хераклес (Альмело)
|28.01.2024
|Был в запасе
|Гоу Эхед Иглс (Девентер)
|2:2
|НЕК (Неймеген)
|20.01.2024
|Был в запасе
|НЕК (Неймеген)
|1:0
|Твенте (Энсхеде)
|06.12.2023
|87' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:2
|НЕК (Неймеген)
|21.10.2023
|76' -90'
|НЕК (Неймеген)
|1:1
|Алмере Сити (Алмере)