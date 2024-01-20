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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
НЕК - Твенте
НЕК - Твенте: обзор матча 20 января 2024
НЕК
20.01.2024, суббота, 18:30
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
1 : 0
Завершен
Твенте
49'
К. Вердонк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол НЕК - Твенте
85'
Замена
Н. Унювар
️️️️
Г. Смал
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
М. Худемакерс
80'
Замена
И. Санчес
️️️️
С. Хансен
80'
69'
Желтая карточка
А. Ван Хоренбек
69'
Замена
М. ван Берген
️️️️
Д. Ротс
57'
Замена
М. Влап
️️️️
Y. Taha
53'
Красная карточка
М. Брюнс
ГОЛ! 1:0!
К. Вердонк
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
(К)
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
24
Кодаи Сано
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
9
Коки Огава
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
5
Гийс Смал
ЛЗ
38
Макс Брюнс
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
6
Карел Эйтинг
ОП
23
Михал Садилек
(К)
ЦП
10
Younes Taha
ЦП
14
Сем Стейн
АП
11
Дан Ротс
ПВ
9
Манфред Угальде
ЦФ
5
Алек Ван Хоренбек
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Остинг
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
21
Ивандро Санчес
АП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
Твенте
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
37
Наджи Унювар
ЛВ
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
14
Мичел Влап
АП
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
4-1-2-1-2
24
Силлессен
3
Сандлер
17
Нуйтинк
24
Вердонк
28
ван Рой
4
Худемакерс
24
Сано
6
Пропер
8
Маттссон
22
Хансен
9
Огава
3-1-2-2-2
1
Уннершталь
30
Бренет
38
Брюнс
5
Смал
6
Эйтинг
23
Садилек
10
11
Ротс
14
Стейн
5
Ван Хоренбек
9
Угальде
22
Хансен
21
Санчес
21
Санчес
22
Хансен
4
Худемакерс
10
Гонсалес
10
Гонсалес
4
Худемакерс
10
14
Влап
14
Влап
10
5
Смал
37
Унювар
37
Унювар
5
Смал
11
Ротс
7
ван Берген
7
ван Берген
11
Ротс
Остались в запасе
НЕК
Твенте
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Главный тренер
Рогир Мейер
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Йозеф Остинг
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
2
Матиас Росс
ЦЗ
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
Остались в запасе
16
Иссам Эль-Мааш
ВР
22
Пжемислав Тытонь
ВР
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
24
Juliën Mesbahi
ЦЗ
39
Mats Rots
ЦЗ
6
Матиас Киоло
ЦП
41
Гейс Бесселинк
ЦП
Главный тренер
Рогир Мейер
Главный тренер
Йозеф Остинг
Статистика матча НЕК - Твенте
1
1
Всего ударов по воротам
23
11
Удары в створ
8
2
Владение мячом %
48
52
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
6
5
Нарушения
7
11
Офсайды
0
2
Количество передач
470
507
Сейвы
2
8
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
6
5
Удары из пределов штрафной
13
6
Удары из-за пределов штрафной
10
5
xG (ожидаемые голы)
1.52
0.52
Матчи команд
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
2 : 1
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Информация о матче
Главный судья:
Martin Van den Kerkhof, Netherlands
Стадион:
Stadion de Goffert, Nijmegen
Новости команд
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