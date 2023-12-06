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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - НЕК
АЗ Алкмаар - НЕК: обзор матча 06 декабря 2023
АЗ Алкмаар
06.12.2023, среда, 21:00
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
1 : 2
Завершен
НЕК
57'
В. Павлидис
11'
Б. Дост
31'
М. Маттссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол АЗ Алкмаар - НЕК
Замена
Т. Дантас
️️️️
Д. Касиус
90'
Замена
М. Мердинк
️️️️
Р. Базур
90'
90'
Замена
Ф. Сандлер
️️️️
D. Arts
90'
Замена
Б. Нуйтинк
️️️️
Л. Шоне
90'
Замена
К. Сано
️️️️
Б. Дост
87'
Замена
D. Arts
️️️️
С. ван Вермескеркен
Замена
Й. Одгор
️️️️
М. Лахдо
73'
Замена
Д. Касиус
️️️️
Ю. Сугавара
73'
63'
Замена
Э. Тавсан
️️️️
С. Хансен
63'
Замена
Л. Шоне
️️️️
Л. Ольден Ларсен
ГОЛ! 1:2!
В. Павлидис
Пас отдал
Б. Мартинс-Инди
57'
55'
Желтая карточка
С. ван Вермескеркен
Замена
Б. Мартинс-Инди
️️️️
А. Пенетра
46'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
С. Мейнанс
46'
Замена
Р. ван Боммел
️️️️
М. ван Бредероде
46'
31'
ГОЛ! 0:2!
М. Маттссон
Пас отдал
Б. Дост
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Дост
Пас отдал
Д. Пропер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
13
Мэтью Райан
ВР
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
5
Алешандре Пенетра
ЦЗ
15
Майкель Лахдо
ЛВ
9
Мирон ван Бредероде
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Йорди Класи
(К)
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
НЕК
24
Яспер Силлессен
ВР
15
Юри Бас
ЛЗ
2
Матиас Росс
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
31
Саи ван Вермескеркен
ПЗ
8
Магнус Маттссон
ЛВ
4
Мес Худемакерс
ОП
6
Дирк Пропер
(К)
ЦП
7
Ларс Ольден Ларсен
ПВ
12
Бас Дост
ЦФ
22
Сонтье Хансен
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
АЗ Алкмаар
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
30
Денсо Касиус
ПЗ
7
Рубен ван Боммел
ЛВ
26
Тиагу Дантас
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
21
Йенс Одгор
ЦФ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Мекс Мердинк
ЦФ
НЕК
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
21
D'Leanu Arts
ЦЗ
35
Luc Netten
ЦЗ
3
Филиппе Сандлер
ЦЗ
17
Брам Нуйтинк
ЦЗ
20
Лассе Шоне
ЦП
24
Кодаи Сано
ЦП
7
Элайис Тавсан
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
2-4-2-2
13
Райан
28
Сугавара
5
Пенетра
23
Базур
8
Класи
20
де Вит
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
15
Лахдо
14
Павлидис
3
Вольфе
4-1-1-2-2
24
Силлессен
31
ван Вермескеркен
2
Росс
24
Вердонк
15
Бас
4
Худемакерс
6
Пропер
7
Ларсен
8
Маттссон
22
Хансен
12
Дост
5
Пенетра
4
Мартинс-Инди
4
Мартинс-Инди
5
Пенетра
28
Сугавара
30
Касиус
30
Касиус
28
Сугавара
Касиус
26
Дантас
26
Дантас
Касиус
21
Мейнанс
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
21
Мейнанс
9
ван Бредероде
7
ван Боммел
7
ван Боммел
9
ван Бредероде
15
Лахдо
21
Одгор
21
Одгор
15
Лахдо
23
Базур
9
Мердинк
9
Мердинк
23
Базур
31
ван Вермескеркен
21
21
31
ван Вермескеркен
3
Сандлер
3
Сандлер
Шоне
17
Нуйтинк
17
Нуйтинк
Шоне
7
Ларсен
20
Шоне
20
Шоне
7
Ларсен
12
Дост
24
Сано
24
Сано
12
Дост
22
Хансен
7
Тавсан
7
Тавсан
22
Хансен
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
НЕК
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
13
Сем Вестервелд
ВР
1
Ром-Джейден Овусу-Одуро
ВР
12
Хоби Верхюлст
ВР
3
Вутер Гос
ЦЗ
23
Максим Деккер
ЦЗ
10
Джордже Михайлович
АП
11
Ибрахим Садик
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
Остались в запасе
31
Рейк Янсе
ВР
22
Робин Руфс
ВР
35
Luc Netten
ЦЗ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
9
Коки Огава
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча АЗ Алкмаар - НЕК
1
Всего ударов по воротам
27
4
Удары в створ
4
2
Владение мячом %
74
26
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
13
1
Нарушения
6
6
Количество передач
704
254
Сейвы
0
3
Точность передач %
86
64
Удары мимо ворот
14
1
Блокированные удары
9
1
Удары из пределов штрафной
22
3
Удары из-за пределов штрафной
5
1
xG (ожидаемые голы)
2.59
0.6
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Зволле
- : -
29.11.2026
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
2 : 4
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
НЕК
- : -
29.11.2026
Твенте
Лига Европы, 5 тур
НЕК
3 : 1
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Информация о матче
Главный судья:
Йерун Маншот
Стадион:
АФАС Штадион
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