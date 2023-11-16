Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    2 Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    Как хорошо вы ориентируетесь в плей-офф FONBET Кубка России?
    3 В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии
    В каком городе играют «Реал» и «Атлетико»? А «Бока» и «Ривер»? Тест на знание футбола и географии

    F. Zanelatto - статистика

    #7
    Имя F. Zanelatto
    Команда Альянса
    Состав Основной
    Позиция
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    11.02.2024 64' - 90' Альянса 0:1 Университарио Перу. Лига 1, 3 тур
    29.01.2024 68' - 90' Альянса 2:1 Универсидад Сесар Вальехо Перу. Лига 1, 1 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Перу 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.11.2023 65' -90' Перу 1:1 Венесуэла
    16.11.2023 1' -57' Боливия 2:0 Перу
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+