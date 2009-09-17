Седрик Бардон - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Бардон
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1976 (46 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Имя
|Седрик
|Фамилия
|Бардон
|Команда
|Левски
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 октября 1976 (46 лет)
|Рост
|177
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Левски
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.12.2009
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:1
|Левски (София)
|02.12.2009
|1' -90'
|Левски (София)
|0:2
|Вильярреал (Вильярреал)
|05.11.2009
|1' -90'
|Левски (София)
|0:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|33'
|22.10.2009
|1' -56'
|Зальцбург (Зальцбург)
|1:0
|Левски (София)
|01.10.2009
|1' -90'
|Левски (София)
|0:4
|Лацио (Рим)
|17.09.2009
|1' -90'
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:0
|Левски (София)