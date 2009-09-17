Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Седрик Бардон - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Седрик
    Фамилия Бардон
    Команда Левски
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 октября 1976 (46 лет)
    Рост 177
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Левски 6 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.12.2009 1' -90' Лацио (Рим) 0:1 Левски (София)
    02.12.2009 1' -90' Левски (София) 0:2 Вильярреал (Вильярреал)
    05.11.2009 1' -90' Левски (София) 0:1 Зальцбург (Зальцбург)
    33'
    22.10.2009 1' -56' Зальцбург (Зальцбург) 1:0 Левски (София)
    01.10.2009 1' -90' Левски (София) 0:4 Лацио (Рим)
    17.09.2009 1' -90' Вильярреал (Вильярреал) 1:0 Левски (София)
    • Читайте нас: 
    11