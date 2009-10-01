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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Левски - Лацио
Левски - Лацио: обзор матча 01 октября 2009
Левски
01.10.2009, четверг, 21:00
Лига Европы, группа G, 2 тур
0 : 4
Завершен
Лацио
22'
Матузалем
45'
М. Сарате
67'
М. Меньи
73'
Т. Рокки
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Левски - Лацио
Замена
С. Маури
️️️️
Матузалем
ГОЛ! 0:4!
Т. Рокки
Замена
Х. Йовов
️️️️
Г. Христов
ГОЛ! 0:3!
М. Меньи
Замена
П. Фоджа
️️️️
М. Сарате
Замена
У. Дабо
️️️️
Р. Баронио
Замена
Б. Табаков
️️️️
Д. Тасевски
Замена
Й. Милиев
️️️️
Э. Топузаков
ГОЛ! 0:2!
М. Сарате
Желтая карточка
Ш. Бензукан
ГОЛ! 0:1!
Матузалем
10'
Желтая карточка
Ш. Лихтштайнер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Левски
31
Цветан Димитров
ВР
11
Элин Топузаков
ЦЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
13
Юссеф Рабех
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
8
Георги Сармов
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
27
Седрик Бардон
ЦП
21
Зе Суарес
ПП
99
Георги Христов
ЦФ
Лацио
1
Альбано Биццарри
ВР
19
Элизеу
ЛЗ
25
Санчес Крибари
ЦЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
2
Штефан Лихтштайнер
ПЗ
33
Роберто Баронио
ОП
27
Матузалем
ЦП
16
Риккардо Перпетуини
ЦП
23
Мурад Меньи
АП
9
Мауро Сарате
ЦФ
18
Томмазо Рокки
ЦФ
Главный тренер
Давиде Баллардини
Левски
61
Ивайло Василев
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
43
Боян Табаков
ЦФ
10
Христо Йовов
ЦФ
Лацио
16
Фернандо Муслера
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
6
Стефано Маури
ЛП
52
Алессио Лусиани
ЛП
17
Паскуале Фоджа
ЛП
6
Усман Дабо
ЦП
33
Федерико Севиери
ЦП
3-1-5-1
31
Димитров
11
Топузаков
15
Бензукан
13
Рабех
14
Минев
22
Жоаозиньо
8
Сармов
22
Тасевски
27
Бардон
21
Зе Суарес
99
Христов
4-1-2-1-2
1
Биццарри
2
Лихтштайнер
25
Крибари
26
Раду
19
Элизеу
33
Баронио
27
Матузалем
16
Перпетуини
23
Меньи
18
Рокки
9
Сарате
22
Тасевски
43
Табаков
43
Табаков
22
Тасевски
11
Топузаков
55
Милиев
55
Милиев
11
Топузаков
99
Христов
10
Йовов
10
Йовов
99
Христов
27
Матузалем
6
Маури
6
Маури
27
Матузалем
9
Сарате
17
Фоджа
17
Фоджа
9
Сарате
33
Баронио
6
Дабо
6
Дабо
33
Баронио
Остались в запасе
Левски
Лацио
61
Ивайло Василев
ВР
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
16
Фернандо Муслера
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Федерико Севиери
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Остались в запасе
61
Ивайло Василев
ВР
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
30
Лачезар Балтанов
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
Остались в запасе
16
Фернандо Муслера
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЦЗ
52
Алессио Лусиани
ЛП
33
Федерико Севиери
ЦП
Главный тренер
Давиде Баллардини
Статистика матча Левски - Лацио
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Информация о матче
Главный судья:
Николай Иванов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Георги Аспарухов
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