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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Вильярреал - Левски
Вильярреал - Левски: обзор матча 17 сентября 2009
Вильярреал
17.09.2009, четверг, 23:05
Лига Европы, группа G, 1 тур
1 : 0
Завершен
Левски
72'
Нилмар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Левски
Желтая карточка
Ю. Рабех
Замена
Д. Эскудеро
️️️️
Р. Пирес
Замена
М. Огнянов
️️️️
Н. Димитров
ГОЛ! 1:0!
Нилмар
Замена
С. Симонович
️️️️
Д. Тасевски
Замена
Д. Росси
️️️️
Х. Перейра
Замена
Х. Йовов
️️️️
Г. Христов
Замена
А. Ибагаса
️️️️
Бруно
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
13
Диего Лопес
ВР
6
Хоан Капдевила
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
5
Иван Маркано
ЦЗ
18
Хави Вента
ПЗ
8
Робер Пирес
ЛП
9
Себастьян Эгурен
ЦП
21
Бруно
ЦП
8
Кани
ПП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
7
Нилмар
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Левски
1
Георги Петков
ВР
24
Виктор Генев
ЛЗ
15
Шакиб Бензукан
ЦЗ
13
Юссеф Рабех
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
14
Веселин Минев
ОП
30
Лачезар Балтанов
ЦП
27
Седрик Бардон
ЦП
22
Дарко Тасевски
ЦП
17
Николай Димитров
ПП
99
Георги Христов
ЦФ
Вильярреал
1
Хавьер Олива
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
0
Дамьян Эскудеро
ЛП
7
Ариэль Ибагаса
ЦП
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
25
Джузеппе Росси
ЦФ
Левски
31
Цветан Димитров
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
11
Элин Топузаков
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
70
Саша Симонович
ЦП
7
Мариан Огнянов
ЦП
10
Христо Йовов
ЦФ
4-4-2
13
Лопес
6
Капдевила
2
Гонсало
5
Маркано
18
Вента
8
Пирес
9
Эгурен
21
Бруно
8
Кани
7
Нилмар
9
Перейра
3-1-5-1
1
Петков
15
Бензукан
13
Рабех
24
Генев
14
Минев
17
Димитров
30
Балтанов
27
Бардон
22
Тасевски
22
Жоаозиньо
99
Христов
8
Пирес
0
Эскудеро
0
Эскудеро
8
Пирес
21
Бруно
7
Ибагаса
7
Ибагаса
21
Бруно
9
Перейра
25
Росси
25
Росси
9
Перейра
22
Тасевски
70
Симонович
70
Симонович
22
Тасевски
17
Димитров
7
Огнянов
7
Огнянов
17
Димитров
99
Христов
10
Йовов
10
Йовов
99
Христов
Остались в запасе
Вильярреал
Левски
1
Хавьер Олива
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
11
Элин Топузаков
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
31
Цветан Димитров
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
Остались в запасе
1
Хавьер Олива
ВР
2
Диего Годин
ЦЗ
19
Давид Фустер
АП
12
Хосеба Льоренте
ЦФ
Остались в запасе
11
Элин Топузаков
ЦЗ
25
Лусио Вагнер
ЦЗ
31
Цветан Димитров
ВР
55
Йордан Милиев
ЛАЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Вильярреал - Левски
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
- : -
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
4 : 3
20.10.2026
Вильярреал
Левски
Болгария. Первая лига, 15 тур
Левски
- : -
22.11.2026
Локомотив
Болгария. Первая лига, 13 тур
Левски
0 : 3
08.11.2026
ЦСКА София
Лига Европы, 4 тур
Левски
1 : 0
05.11.2026
Ягеллония
Болгария. Первая лига, 14 тур
Дунав
0 : 1
31.10.2026
Левски
Болгария. Первая лига, 12 тур
Арда
1 : 1
27.10.2026
Левски
Лига Европы, 3 тур
Виктория
1 : 2
22.10.2026
Левски
Информация о матче
Главный судья:
Майк Дин
(Уиррал)
Стадион:
Эстадио де ла Серамика
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