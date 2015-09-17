Томаш Косицки - статистика
#1 | Вратарь
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Косицки
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|197
|Вес
|93
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Томаш
|Фамилия
|Косицки
|Команда
|Астерас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|11 марта 1986 (36 лет)
|Рост
|197
|Вес
|93
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астерас
|1
|-1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2015
|Был в запасе
|Спарта (Прага)
|1:0
|Астерас (Триполис)
|05.11.2015
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|2:0
|АПОЭЛ (Никосия)
|22.10.2015
|Был в запасе
|АПОЭЛ (Никосия)
|2:1
|Астерас (Триполис)
|01.10.2015
|Был в запасе
|Шальке-04 (Гельзенкирхен)
|4:0
|Астерас (Триполис)
|17.09.2015
|1' -90'
|Астерас (Триполис)
|1:1
|Спарта (Прага)