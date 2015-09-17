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    Томаш Косицки - статистика

    #1 | Вратарь
    Имя Томаш
    Фамилия Косицки
    Команда Астерас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 11 марта 1986 (36 лет)
    Рост 197
    Вес 93
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Астерас 1 -1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.11.2015 Был в запасе Спарта (Прага) 1:0 Астерас (Триполис)
    05.11.2015 Был в запасе Астерас (Триполис) 2:0 АПОЭЛ (Никосия)
    22.10.2015 Был в запасе АПОЭЛ (Никосия) 2:1 Астерас (Триполис)
    01.10.2015 Был в запасе Шальке-04 (Гельзенкирхен) 4:0 Астерас (Триполис)
    17.09.2015 1' -90' Астерас (Триполис) 1:1 Спарта (Прага)
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