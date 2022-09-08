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Никлас Мойсандер
Статистика
Никлас Мойсандер - статистика
Завершил карьеру
29 сентября 1985 (40), Турку
#4 | Защитник
182 см | 77 кг
Финляндия
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Статистика по турнирам
Швеция. Аллсвенскан 2024
Лига Европы 2022/2023
Лига чемпионов 2022/2023
Лига чемпионов 2021/2022
Германия. Бундеслига 2020/2021
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Германия. Бундеслига 2019/2020
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Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Бундеслига 2016/2017
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Италия. Серия А 2015/2016
Лига чемпионов 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Голландия. Эредивизие 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Голландия. Эредивизие 2012/2013
Лига Европы 2012/2013
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Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Лига Чемпионов 2009/2010
Чемпионат Голландии 2009/2010
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мальме
5
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1 тур
Мальме
0 : 2
08.09.2022
Брага
1' - 90'
84'
Лига Европы, 4 раунд
Сивасспор
0 : 2
25.08.2022
Мальме
1' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Мальме
3 : 1
18.08.2022
Сивасспор
1' - 90'
68'
86'
Лига Европы, 3 раунд
Дюделанж
2 : 2
11.08.2022
Мальме
67' - 90'
Лига Европы, 3 раунд
Мальме
3 : 0
04.08.2022
Дюделанж
1' - 90'
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