Статистика по турнирам

Швеция. Аллсвенскан 2024 Лига Европы 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Лига чемпионов 2021/2022 Германия. Бундеслига 2020/2021 Германия. Кубок 2020/2021 Германия. Бундеслига 2019/2020 Германия. Кубок 2019/2020 Германия. Бундеслига 2018/2019 Германия. Кубок 2018/2019 Германия. Бундеслига 2017/2018 Германия. Кубок 2017/2018 Германия. Бундеслига 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Италия. Серия А 2015/2016 Лига чемпионов 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Голландия. Эредивизие 2013/2014 Лига Европы 2013/2014 Лига чемпионов 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2012/2013 Лига Европы 2012/2013 Лига чемпионов 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Голландия. Эредивизие 2011/2012 Лига Европы 2011/2012 Голландия. Эредивизие 2010/2011 Лига Европы 2010/2011 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010 Лига Чемпионов 2009/2010 Чемпионат Голландии 2009/2010