Зураб Ментешашвили - статистика
#18 | Полузащитник
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Ментешашвили
|Команда
|Зестафони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1980 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Имя
|Зураб
|Фамилия
|Ментешашвили
|Команда
|Зестафони
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 января 1980 (43 года)
|Рост
|176
|Вес
|74
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Хапоэль
|7
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2010
|Был в запасе
|Хапоэль (Тель-Авив)
|0:0
|Рубин (Казань)
|18.02.2010
|1' -46'
|Рубин (Казань)
|3:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|17.12.2009
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|1:0
|Гамбург (Гамбург)
|02.12.2009
|1' -46'
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Хапоэль (Тель-Авив)
|05.11.2009
|58' -90'
|Рапид (Вена)
|0:3
|Хапоэль (Тель-Авив)
|22.10.2009
|1' -90'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|5:1
|Рапид (Вена)
|54' 52'
|01.10.2009
|1' -28'
|Гамбург (Гамбург)
|4:2
|Хапоэль (Тель-Авив)
|17.09.2009
|1' -54'
|Хапоэль (Тель-Авив)
|2:1
|Селтик (Глазго)