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    Джо Ледли - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Джо
    Фамилия Ледли
    Команда Чарльтон
    Состав Основной
    Родной город Кардифф
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 января 1987 (36 лет)
    Рост 183
    Вес 73
    Стоимость:
    € 500
    тыс
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