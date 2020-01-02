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Джо Ледли
Статистика
Джо Ледли - статистика
Завершил карьеру
21 января 1987 (39), Кардифф
#16 | Полузащитник
183 см | 73 кг
Уэльс
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Статистика по турнирам
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017
Чемпионат Европы 2016
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Кубок 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010
Англия. Кубок 2008/2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Чарльтон
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Чемпионшип, 26 тур
Суонси
1 : 0
02.01.2020
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 25 тур
Дерби Каунти
2 : 1
30.12.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 24 тур
Чарльтон
3 : 2
26.12.2019
Бристоль Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 23 тур
Куинз Парк Рейнджерс
2 : 2
21.12.2019
Чарльтон
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 22 тур
Чарльтон
2 : 2
13.12.2019
Халл Сити
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 21 тур
Чарльтон
0 : 1
10.12.2019
Хаддерсфилд Таун
Был в запасе
Англия. Чемпионшип, 20 тур
Мидлсбро
1 : 0
07.12.2019
Чарльтон
1' - 90'
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