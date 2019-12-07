Джо Ледли - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ледли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кардифф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Джо
|Фамилия
|Ледли
|Команда
|Чарльтон
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кардифф
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|21 января 1987 (36 лет)
|Рост
|183
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Чарльтон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.01.2020
|Был в запасе
|Суонси (Суонси)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)
|30.12.2019
|Был в запасе
|Дерби Каунти (Дерби)
|2:1
|Чарльтон (Чарльтон)
|26.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|3:2
|Бристоль Сити (Бристоль)
|21.12.2019
|Был в запасе
|Куинз Парк Рейнджерс (Лондон)
|2:2
|Чарльтон (Чарльтон)
|13.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|2:2
|Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)
|10.12.2019
|Был в запасе
|Чарльтон (Чарльтон)
|0:1
|Хаддерсфилд Таун (Хаддерсфилд)
|07.12.2019
|1' -90'
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|1:0
|Чарльтон (Чарльтон)