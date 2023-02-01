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Уэйн Хеннесси
Статистика
Уэйн Хеннесси - статистика
Завершил карьеру
24 декабря 1987 (38)
#13 | Вратарь
196 см | 84 кг
Уэльс
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ноттингем Форест
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Манчестер Юнайтед
2 : 0
01.02.2023
Ноттингем Форест
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/2 финала
Ноттингем Форест
0 : 3
25.01.2023
Манчестер Юнайтед
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
Ноттингем Форест
2 : 1
11.01.2023
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Кубок лиги, 1/16 финала
Ноттингем Форест
2 : 0
09.11.2022
Тоттенхэм
1' - 90'
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
Гримсби Таун
0 : 3
23.08.2022
Ноттингем Форест
1' - 90'
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