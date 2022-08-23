Уэйн Хеннесси - статистика
#13 | Вратарь
|Имя
|Уэйн
|Фамилия
|Хеннесси
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|196
|Вес
|84
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Уэйн
|Фамилия
|Хеннесси
|Команда
|Ноттингем Форест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 декабря 1987 (35 лет)
|Рост
|196
|Вес
|84
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|2:2
|Эвертон
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|Был в запасе
|Вест Хэм
|4:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест
|1:1
|Манчестер Сити
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|11.02.2023
|Был в запасе
|Фулхэм
|2:0
|Ноттингем Форест
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноттингем Форест
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.02.2023
|1' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|25.01.2023
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|0:3
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|11.01.2023
|Был в запасе
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:1
(4:3)п
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|09.11.2022
|1' -90'
|Ноттингем Форест (Ноттингем)
|2:0
|Тоттенхэм (Лондон)
|23.08.2022
|1' -90'
|Гримсби Таун (Клифорпс)
|0:3
|Ноттингем Форест (Ноттингем)