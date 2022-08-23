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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Гримсби Таун - Ноттингем Форест
Гримсби Таун - Ноттингем Форест: обзор матча 23 августа 2022
Гримсби Таун
23.08.2022, вторник, 21:45
Англия. Кубок лиги, 2 раунд
0 : 3
Завершен
Ноттингем Форест
18'
Р. Йетс
35'
С. Сарридж
77'
С. Сарридж
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Гримсби Таун - Ноттингем Форест
86'
Замена
Д. Тейлор
️️️️
Кафу
Замена
E. Khouri
️️️️
K. Green
78'
Замена
J. Maguire-Drew
️️️️
H. Clifton
78'
77'
ГОЛ! 0:3!
С. Сарридж
Пас отдал
Кафу
75'
Замена
Т. Авонийи
️️️️
Э. Деннис
70'
Желтая карточка
С. Сарридж
Замена
S. Pearson
️️️️
J. Cropper
62'
Замена
S. Wearne
️️️️
B. Kiernan
46'
Замена
R. Taylor
️️️️
А. Пеппл
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
С. Сарридж
Пас отдал
Кафу
18'
ГОЛ! 0:1!
Р. Йетс
Пас отдал
Э. Деннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гримсби Таун
15
Макс Крокомб
ВР
24
Мичи Эфете
ЦЗ
32
Jordan Cropper
ЦЗ
4
Kieran Green
ЦП
8
Gavan Holohan
ЦП
15
Harry Clifton
ЦП
27
Арибим Пеппл
ЦФ
6
Luke Waterfall
ЦФ
22
Dani Amos
ЦФ
8
Брин Моррис
ЦФ
14
Brendan Kiernan
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
Ноттингем Форест
13
Уэйн Хеннесси
ВР
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
77
Алекс Майтен
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
88
Кафу
ЦП
19
Ремо Фройлер
ЦП
22
Райан Йетс
ЦП
9
Сэм Сарридж
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
Главный тренер
Стив Купер
Гримсби Таун
13
Ollie Battersby
ВР
5
Shaun Pearson
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
8
Evan Khouri
ЦП
39
Stephen Wearne
ЦП
34
Aaron Braithwaite
ЦП
10
Jordan Maguire-Drew
ЦФ
9
Данило Орси
ЦФ
29
Ryan Taylor
ЦФ
Ноттингем Форест
13
Джордан Смит
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
18
Дэйл Тейлор
ЦФ
2-3-5
15
Крокомб
24
Эфете
32
4
8
15
6
14
8
Моррис
22
27
Пеппл
2-1-3-1-2
13
Хеннесси
4
Бьянсон
22
Мбе Со
8
Куяте
88
Кафу
19
Фройлер
22
Йетс
77
Майтен
17
Деннис
9
Сарридж
32
5
5
32
4
8
8
4
14
39
39
14
15
10
10
15
27
Пеппл
29
29
27
Пеппл
17
Деннис
14
Авонийи
14
Авонийи
17
Деннис
88
Кафу
18
Тейлор
18
Тейлор
88
Кафу
Остались в запасе
Гримсби Таун
Ноттингем Форест
13
Ollie Battersby
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
Главный тренер
Шон Пирсон
13
Джордан Смит
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Стив Купер
Остались в запасе
13
Ollie Battersby
ВР
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
34
Aaron Braithwaite
ЦП
9
Данило Орси
ЦФ
Остались в запасе
13
Джордан Смит
ВР
27
Оливер Хэммонд
ЦП
Главный тренер
Шон Пирсон
Главный тренер
Стив Купер
Статистика матча Гримсби Таун - Ноттингем Форест
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 17 тур
Крю Александра
- : -
28.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 16 тур
Гримсби Таун
0 : 0
21.11.2026
Ротерхэм
Англия. Вторая лига, 15 тур
Суиндон Таун
1 : 4
14.11.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 14 тур
Гримсби Таун
5 : 2
31.10.2026
Йорк Сити
Англия. Вторая лига, 13 тур
Гиллинхэм
1 : 4
24.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Борнмут
2 : 0
21.11.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Брентфорд
2 : 0
31.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ипсвич Таун
1 : 1
23.10.2026
Ноттингем Форест
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Ноттингем Форест
0 : 1
18.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
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