Mathias Gehrt - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Mathias Gehrt
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Mathias Gehrt
|Команда
|Видовре
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Видовре
|10
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.05.2024
|77' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:0
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|20.05.2024
|1' -56'
|Вайле (Вайле)
|2:0
|Видовре (Видовре)
|16.05.2024
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Оденсе (Оденсе)
|12.05.2024
|Был в запасе
|Рандерс (Рандерс)
|2:2
|Видовре (Видовре)
|05.05.2024
|70' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Виборг (Виборг)
|28.04.2024
|69' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Видовре (Видовре)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|2:1
|Вайле (Вайле)
|14.04.2024
|Был в запасе
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|1:1
|Видовре (Видовре)
|07.04.2024
|Был в запасе
|Видовре (Видовре)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Виборг (Виборг)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|17.03.2024
|Был в запасе
|Орхус (Орхус)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|28.10.2023
|1' -46'
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:0
|Видовре (Видовре)
|20.10.2023
|1' -62'
|Видовре (Видовре)
|1:2
|Силькеборг (Силькеборг)
|08.10.2023
|1' -90'
|Вайле (Вайле)
|3:1
|Видовре (Видовре)
|17.09.2023
|67' -90'
|Видовре (Видовре)
|0:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|03.09.2023
|68' -90'
|Силькеборг (Силькеборг)
|1:0
|Видовре (Видовре)
|27.08.2023
|72' -90'
|Видовре (Видовре)
|1:5
|Оденсе (Оденсе)