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    Mathias Gehrt - статистика

    #8 | Полузащитник
    Имя Mathias Gehrt
    Команда Видовре
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.05.2024 77' - 90' Видовре 0:0 Люнгбю Дания. Суперлига, 10 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Видовре 10 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.05.2024 77' -90' Видовре (Видовре) 0:0 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    20.05.2024 1' -56' Вайле (Вайле) 2:0 Видовре (Видовре)
    16.05.2024 Был в запасе Видовре (Видовре) 1:2 Оденсе (Оденсе)
    12.05.2024 Был в запасе Рандерс (Рандерс) 2:2 Видовре (Видовре)
    05.05.2024 70' -90' Видовре (Видовре) 0:1 Виборг (Виборг)
    28.04.2024 69' -90' Оденсе (Оденсе) 1:2 Видовре (Видовре)
    21.04.2024 Был в запасе Видовре (Видовре) 2:1 Вайле (Вайле)
    14.04.2024 Был в запасе Люнгбю (Конгес Люнгбю) 1:1 Видовре (Видовре)
    07.04.2024 Был в запасе Видовре (Видовре) 1:3 Рандерс (Рандерс)
    31.03.2024 Был в запасе Виборг (Виборг) 3:1 Видовре (Видовре)
    17.03.2024 Был в запасе Орхус (Орхус) 1:0 Видовре (Видовре)
    28.10.2023 1' -46' Копенгаген (Копенгаген) 4:0 Видовре (Видовре)
    20.10.2023 1' -62' Видовре (Видовре) 1:2 Силькеборг (Силькеборг)
    08.10.2023 1' -90' Вайле (Вайле) 3:1 Видовре (Видовре)
    17.09.2023 67' -90' Видовре (Видовре) 0:1 Люнгбю (Конгес Люнгбю)
    03.09.2023 68' -90' Силькеборг (Силькеборг) 1:0 Видовре (Видовре)
    27.08.2023 72' -90' Видовре (Видовре) 1:5 Оденсе (Оденсе)
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