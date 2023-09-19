Гильермо Сото - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Сото
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Имя
|Гильермо
|Фамилия
|Сото
|Команда
|Универсидад Католика
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сантьяго
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 января 1994 (29 лет)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Балтика
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.11.2023
|1' -55'
|Балтика (Калининград)
|2:2
|Локомотив (Москва)
|31.10.2023
|1' -56'
|Балтика (Калининград)
|4:1
|Ахмат (Грозный)
|03.10.2023
|1' -74'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|2:1
|Балтика (Калининград)
|19.09.2023
|1' -65'
|Балтика (Калининград)
|1:2
|Крылья Советов (Самара)