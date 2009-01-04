Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Мануэль Павон - статистика

    #22 | Защитник
    Имя Мануэль
    Фамилия Павон
    Команда Нумансия
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 27 февраля 1984 (39 лет)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нумансия 7 0 0 -1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 0:2 Севилья (Севилья)
    18.04.2009 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 3:0 Нумансия (Сория)
    04.04.2009 82' -89' Бетис (Севилья) 3:3 Нумансия (Сория)
    84' 89'
    15.03.2009 1' -90' Расинг (Сантандер) 5:0 Нумансия (Сория)
    08.03.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 2:1 Валенсия (Валенсия)
    01.03.2009 1' -90' Нумансия (Сория) 0:1 Депортиво (Ла-Корунья)
    31.01.2009 Был в запасе Нумансия (Сория) 0:2 Реал (Мадрид)
    24.01.2009 Был в запасе Барселона (Барселона) 4:1 Нумансия (Сория)
    17.01.2009 Был в запасе Севилья (Севилья) 1:0 Нумансия (Сория)
    04.01.2009 1' -90' Рекреативо (Уэльва) 3:1 Нумансия (Сория)
    21.12.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 4:3 Вальядолид (Вальядолид)
    14.12.2008 1' -90' Малага (Малага) 2:0 Нумансия (Сория)
    07.12.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:1 Альмерия (Альмерия)
    09.11.2008 1' -90' Нумансия (Сория) 2:4 Бетис (Севилья)
    02.11.2008 1' -90' Спортинг (Хихон) 3:1 Нумансия (Сория)
    • Читайте нас: 
    11