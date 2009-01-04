Мануэль Павон - статистика
#22 | Защитник
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Павон
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Мануэль
|Фамилия
|Павон
|Команда
|Нумансия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|27 февраля 1984 (39 лет)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нумансия
|7
|0
|0
|-1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Севилья (Севилья)
|18.04.2009
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|3:0
|Нумансия (Сория)
|04.04.2009
|82' -89'
|Бетис (Севилья)
|3:3
|Нумансия (Сория)
|84' 89'
|15.03.2009
|1' -90'
|Расинг (Сантандер)
|5:0
|Нумансия (Сория)
|08.03.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Валенсия (Валенсия)
|01.03.2009
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|0:1
|Депортиво (Ла-Корунья)
|31.01.2009
|Был в запасе
|Нумансия (Сория)
|0:2
|Реал (Мадрид)
|24.01.2009
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|4:1
|Нумансия (Сория)
|17.01.2009
|Был в запасе
|Севилья (Севилья)
|1:0
|Нумансия (Сория)
|04.01.2009
|1' -90'
|Рекреативо (Уэльва)
|3:1
|Нумансия (Сория)
|21.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|4:3
|Вальядолид (Вальядолид)
|14.12.2008
|1' -90'
|Малага (Малага)
|2:0
|Нумансия (Сория)
|07.12.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:1
|Альмерия (Альмерия)
|09.11.2008
|1' -90'
|Нумансия (Сория)
|2:4
|Бетис (Севилья)
|02.11.2008
|1' -90'
|Спортинг (Хихон)
|3:1
|Нумансия (Сория)