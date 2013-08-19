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    Карлос Бельвис - статистика

    #16 | Защитник
    Имя Карлос
    Фамилия Бельвис
    Команда Алькоркон
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 24 апреля 1985 (37 лет)
    Рост 169
    Вес 65
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сельта 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    26.09.2013 1' -18' Хетафе (Хетафе) 2:0 Сельта (Виго)
    16.09.2013 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 3:2 Сельта (Виго)
    31.08.2013 Был в запасе Сельта (Виго) 1:1 Гранада (Гранада)
    26.08.2013 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Сельта (Виго)
    19.08.2013 Был в запасе Сельта (Виго) 2:2 Эспаньол (Барселона)
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