Карлос Бельвис - статистика
#16 | Защитник
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Бельвис
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
Стоимость:
€ 100
тыс
|Имя
|Карлос
|Фамилия
|Бельвис
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|24 апреля 1985 (37 лет)
|Рост
|169
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сельта
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.09.2013
|1' -18'
|Хетафе (Хетафе)
|2:0
|Сельта (Виго)
|16.09.2013
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|3:2
|Сельта (Виго)
|31.08.2013
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|26.08.2013
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Сельта (Виго)
|19.08.2013
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|2:2
|Эспаньол (Барселона)