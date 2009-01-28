Маттиа Мустаккио - статистика
#17 | Нападающий
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Мустаккио
|Команда
|Алессандрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Маттиа
|Фамилия
|Мустаккио
|Команда
|Алессандрия
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|17 мая 1989 (33 года)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сампдория
|5
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.05.2009
|69' -90'
|Фиорентина (Флоренция)
|1:0
|Сампдория (Генуя)
|09.05.2009
|60' -90'
|Сампдория (Генуя)
|5:0
|Реджо-ди-Калабрия (Реджо-ди-Калабрия)
|11.04.2009
|Был в запасе
|Лечче (Лечче)
|1:3
|Сампдория (Генуя)
|08.03.2009
|83' -90'
|Болонья (Болонья)
|3:0
|Сампдория (Генуя)
|15.02.2009
|Был в запасе
|Ювентус (Турин)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|08.02.2009
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|2:2
|Сиена (Сиена)
|01.02.2009
|43' -82'
|Кьево (Верона)
|1:1
|Сампдория (Генуя)
|28.01.2009
|90' -90'
|Сампдория (Генуя)
|3:1
|Лацио (Рим)