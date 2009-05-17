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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Сампдория
Фиорентина - Сампдория: обзор матча 17 мая 2009
Фиорентина
17.05.2009, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 36 тур
1 : 0
Завершен
Сампдория
21'
А. Джилардино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Сампдория
Желтая карточка
П. Саммарко
Замена
П. Саммарко
️️️️
Д. Дессена
Замена
М. Гобби
️️️️
Х. Варгас
Замена
У. Кампаньяро
️️️️
М. Ферри
Желтая карточка
М. Ферри
Замена
М. Мустаккио
️️️️
Г. Марилунго
Замена
М. Донадель
️️️️
Ф. Мело
Желтая карточка
А. Раджи
Замена
П. Кролдруп
️️️️
Д. Дайнелли
ГОЛ! 1:0!
А. Джилардино
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
1
Себастьян Фрей
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
11
Жаоад Заири
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
30
Фелипе Мело
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
77
Франко Семиоли
ПП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
19
Альберто Джилардино
ЦФ
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Сампдория
83
Антонио Миранте
ВР
3
Рето Циглер
ЦЗ
29
Микеле Ферри
ЦЗ
24
Андреа Раджи
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
ЦЗ
82
Дженнаро Дельвеккио
ЦП
27
Даниэле Дессена
ЦП
17
Анджело Паломбо
ЦП
4
Марко Падалино
ПП
19
Гвидо Марилунго
ЦФ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Фиорентина
30
Марко Сторари
ВР
3
Пер Кролдруп
ЦЗ
18
Массимо Гобби
ЦЗ
33
Марко Донадель
ЦП
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Сампдория
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
23
Паоло Саммарко
ЦП
17
Маттиа Мустаккио
ЦФ
4-1-3-2
1
Фрей
21
Паскуаль
3
Дайнелли
5
Гамберини
11
Заири
30
Мело
11
Варгас
18
Монтоливо
77
Семиоли
19
Джилардино
9
Йоветич
4-4-2
83
Миранте
29
Ферри
24
Раджи
5
Гастальделло
3
Циглер
4
Падалино
27
Дессена
17
Паломбо
82
Дельвеккио
11
Паццини
19
Марилунго
3
Дайнелли
3
Кролдруп
3
Кролдруп
3
Дайнелли
11
Варгас
18
Гобби
18
Гобби
11
Варгас
30
Мело
33
Донадель
33
Донадель
30
Мело
19
Марилунго
17
Мустаккио
17
Мустаккио
19
Марилунго
29
Ферри
14
Кампаньяро
14
Кампаньяро
29
Ферри
27
Дессена
23
Саммарко
23
Саммарко
27
Дессена
Остались в запасе
Фиорентина
Сампдория
30
Марко Сторари
ВР
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Остались в запасе
30
Марко Сторари
ВР
4
Серхио Альмирон
ЦП
10
Мартин Йоргенсен
ПП
Остались в запасе
12
Лука Кастеллацци
ВР
17
Стефано Луккини
ЦЗ
0
Даниеле Франческини
ЦП
Главный тренер
Чезаре Пранделли
Статистика матча Фиорентина - Сампдория
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Андреа Джервазони
(Мантуя)
Стадион:
Артемио Франки
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