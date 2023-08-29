Джастин Куэро - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Куэро
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Джастин
|Фамилия
|Куэро
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Родной город
|Гуаякиль
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 марта 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|8
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2024
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|2:4
|Динамо (Москва)
|68' 90'
|04.04.2024
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)
|14.03.2024
|1' -60'
|Спартак (Москва)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|29.11.2023
|1' -78'
|Оренбург (Оренбург)
|1:0
|Спартак (Москва)
|02.11.2023
|1' -77'
|ЦСКА (Москва)
|3:1
|Оренбург (Оренбург)
|04.10.2023
|61' -90'
|Сочи (Сочи)
|1:2
|Оренбург (Оренбург)
|21.09.2023
|1' -57'
|Оренбург (Оренбург)
|0:0
(4:2)п
|Факел (Воронеж)
|29.08.2023
|1' -76'
|Факел (Воронеж)
|0:1
|Оренбург (Оренбург)