Jaime Garrido - статистика
#28 | Нападающий
|Имя
|Jaime Garrido
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jaime Garrido
|Команда
|Алькоркон
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алькоркон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|88' -90'
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Бургос (Бургос)
|28.04.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Эльденсе (Эльда)
|21.04.2024
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Алькоркон (Алькоркон)
|31.03.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:1
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|27.01.2024
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:0
|Сарагоса (Сарагоса)
|20.01.2024
|Был в запасе
|Альбасете (Альбасете)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|21.12.2023
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|1:2
|Алькоркон (Алькоркон)
|17.12.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Алькоркон (Алькоркон)
|0:2
|Леганес (Леганес)