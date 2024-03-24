Jeremy Arevalo - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Jeremy Arevalo
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Jeremy Arevalo
|Команда
|Расинг
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|02.06.2024
|89' - 90'
|Вильярреал Б
|1:0
|Расинг
|Испания. Сегунда, 42 тур
|26.05.2024
|Был в запасе
|Расинг
|0:2
|Сарагоса
|Испания. Сегунда, 41 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Расинг
|11
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.06.2024
|89' -90'
|Вильярреал Б (Вильярреал)
|1:0
|Расинг (Сантандер)
|26.05.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Сарагоса (Сарагоса)
|18.05.2024
|Был в запасе
|Уэска (Уэска)
|0:3
|Расинг (Сантандер)
|11.05.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|1:0
|Мирандес (Миранда де Эбро)
|04.05.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|3:1
|Эльче (Эльче)
|20.04.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Леванте (Валенсия)
|14.04.2024
|61' -90'
|Бургос (Бургос)
|2:1
|Расинг (Сантандер)
|08.04.2024
|74' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:1
|Алькоркон (Алькоркон)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Спортинг (Хихон)
|2:3
|Расинг (Сантандер)
|24.03.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Эльденсе (Эльда)
|16.03.2024
|90' -90'
|Реал Ов (Овьедо)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|02.03.2024
|84' -90'
|Расинг де Феррол (Феррол)
|2:2
|Расинг (Сантандер)
|24.02.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:1
|Леганес (Леганес)
|18.02.2024
|90' -90'
|Альбасете (Альбасете)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|10.02.2024
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|Эспаньол (Барселона)
|04.02.2024
|Был в запасе
|Аморебьета (Аморебьета-Эчано)
|0:1
|Расинг (Сантандер)
|29.01.2024
|83' -90'
|Вальядолид (Вальядолид)
|3:1
|Расинг (Сантандер)
|21.01.2024
|61' -90'
|Расинг (Сантандер)
|0:2
|Картахена (Картахена)
|12.01.2024
|64' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|2:0
|Расинг (Сантандер)
|19.12.2023
|90' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:0
|ФК Андорра (Андорра ла Велья)
|16.12.2023
|Был в запасе
|Эльденсе (Эльда)
|3:3
|Расинг (Сантандер)
|10.12.2023
|83' -90'
|Расинг (Сантандер)
|2:2
|Реал Ов (Овьедо)
|02.09.2023
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:1
|Расинг (Сантандер)
|28.08.2023
|Был в запасе
|Расинг (Сантандер)
|0:0
|Уэска (Уэска)
|19.08.2023
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Расинг (Сантандер)