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    Jeremy Arevalo - статистика

    #29 | Нападающий
    Имя Jeremy Arevalo
    Команда Расинг
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    02.06.2024 89' - 90' Вильярреал Б 1:0 Расинг Испания. Сегунда, 42 тур
    26.05.2024 Был в запасе Расинг 0:2 Сарагоса Испания. Сегунда, 41 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Расинг 11 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.06.2024 89' -90' Вильярреал Б (Вильярреал) 1:0 Расинг (Сантандер)
    26.05.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:2 Сарагоса (Сарагоса)
    18.05.2024 Был в запасе Уэска (Уэска) 0:3 Расинг (Сантандер)
    11.05.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 1:0 Мирандес (Миранда де Эбро)
    04.05.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 3:1 Эльче (Эльче)
    20.04.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Леванте (Валенсия)
    14.04.2024 61' -90' Бургос (Бургос) 2:1 Расинг (Сантандер)
    08.04.2024 74' -90' Расинг (Сантандер) 0:1 Алькоркон (Алькоркон)
    30.03.2024 Был в запасе Спортинг (Хихон) 2:3 Расинг (Сантандер)
    24.03.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Эльденсе (Эльда)
    16.03.2024 90' -90' Реал Ов (Овьедо) 1:1 Расинг (Сантандер)
    02.03.2024 84' -90' Расинг де Феррол (Феррол) 2:2 Расинг (Сантандер)
    24.02.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:1 Леганес (Леганес)
    18.02.2024 90' -90' Альбасете (Альбасете) 2:0 Расинг (Сантандер)
    10.02.2024 Был в запасе Расинг (Сантандер) 2:0 Эспаньол (Барселона)
    04.02.2024 Был в запасе Аморебьета (Аморебьета-Эчано) 0:1 Расинг (Сантандер)
    29.01.2024 83' -90' Вальядолид (Вальядолид) 3:1 Расинг (Сантандер)
    21.01.2024 61' -90' Расинг (Сантандер) 0:2 Картахена (Картахена)
    12.01.2024 64' -90' Эйбар (Эйбар) 2:0 Расинг (Сантандер)
    19.12.2023 90' -90' Расинг (Сантандер) 2:0 ФК Андорра (Андорра ла Велья)
    16.12.2023 Был в запасе Эльденсе (Эльда) 3:3 Расинг (Сантандер)
    10.12.2023 83' -90' Расинг (Сантандер) 2:2 Реал Ов (Овьедо)
    02.09.2023 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:1 Расинг (Сантандер)
    28.08.2023 Был в запасе Расинг (Сантандер) 0:0 Уэска (Уэска)
    19.08.2023 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Расинг (Сантандер)
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