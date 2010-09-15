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    Чагдаш Атан - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Чагдаш
    Фамилия Атан
    Команда Газиантеп
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 29 февраля 1980 (43 года)
    Рост 187
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Базель 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.12.2010 Был в запасе Бавария (Мюнхен) 3:0 Базель (Базель)
    23.11.2010 90' -90' Базель (Базель) 1:0 ЧФР Клуж (Бухарест)
    03.11.2010 Был в запасе Базель (Базель) 2:3 Рома (Рим)
    19.10.2010 Был в запасе Рома (Рим) 1:3 Базель (Базель)
    15.09.2010 1' -90' ЧФР Клуж (Бухарест) 2:1 Базель (Базель)
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