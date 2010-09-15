Чагдаш Атан - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Чагдаш
|Фамилия
|Атан
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Имя
|Чагдаш
|Фамилия
|Атан
|Команда
|Газиантеп
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|29 февраля 1980 (43 года)
|Рост
|187
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Базель
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|08.12.2010
|Был в запасе
|Бавария (Мюнхен)
|3:0
|Базель (Базель)
|23.11.2010
|90' -90'
|Базель (Базель)
|1:0
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|03.11.2010
|Был в запасе
|Базель (Базель)
|2:3
|Рома (Рим)
|19.10.2010
|Был в запасе
|Рома (Рим)
|1:3
|Базель (Базель)
|15.09.2010
|1' -90'
|ЧФР Клуж (Бухарест)
|2:1
|Базель (Базель)