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    El Hadji Latyr Ndiaye - статистика

    #26 | Нападающий
    Имя El Hadji Latyr Ndiaye
    Команда Фастав
    Состав Основной
    Позиция Нападающий
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фастав 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.05.2024 Был в запасе Фастав (Злин) 1:2 Богемианс 1905 (Прага)
    04.05.2024 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 1:0 Фастав (Злин)
    06.04.2024 Был в запасе Фастав (Злин) 3:2 Сигма (Оломоуц)
    31.03.2024 Был в запасе Млада Болеслав (Млада-Болеслав) 3:2 Фастав (Злин)
    03.03.2024 Был в запасе Фастав (Злин) 0:1 Баник (Острава)
    16.12.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 4:0 Градец-Кралове (Градец-Кралове)
    09.12.2023 Был в запасе Слован (Либерец) 5:3 Фастав (Злин)
    11.11.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)
    04.11.2023 Был в запасе Пардубице (Пардубице) 0:1 Фастав (Злин)
    28.10.2023 Был в запасе Сигма (Оломоуц) 0:0 Фастав (Злин)
    21.10.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 5:9 Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
    07.10.2023 Был в запасе Богемианс 1905 (Прага) 0:0 Фастав (Злин)
    30.09.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:1 Динамо (Ческе-Будеевице)
    23.09.2023 Был в запасе Баник (Острава) 5:1 Фастав (Злин)
    17.09.2023 Был в запасе Фастав (Злин) 1:7 Виктория (Пльзень)
    02.09.2023 Был в запасе Словацко (Угерске-Градиште) 1:0 Фастав (Злин)
    20.08.2023 1' -90' Градец-Кралове (Градец-Кралове) 2:0 Фастав (Злин)
    06.08.2023 Был в запасе Славия (Прага) 2:1 Фастав (Злин)
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