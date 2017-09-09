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    Стивен Дарби - статистика

    Защитник
    Имя Стивен
    Фамилия Дарби
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Ливерпуль
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 6 октября 1988 (34 года)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
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