|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Болтон
|3
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.01.2018
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|1:1
|Ипсвич Таун (Ипсвич)
|13.01.2018
|Был в запасе
|Брентфорд (Лондон)
|2:0
|Болтон (Болтон)
|16.12.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:1
|Бертон Альбион (Бертон-апон-Трент)
|02.12.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|3:1
|Барнсли (Барнсли)
|25.11.2017
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|5:1
|Болтон (Болтон)
|21.11.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:2
|Рединг (Рединг)
|04.11.2017
|Был в запасе
|Болтон (Болтон)
|2:1
|Норвич Сити (Норвич)
|31.10.2017
|Был в запасе
|Сандерленд (Сандерленд)
|3:3
|Болтон (Болтон)
|28.10.2017
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|1:1
|Болтон (Болтон)
|09.09.2017
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|0:3
|Мидлсбро (Миддлсбро)
|06.08.2017
|1' -84'
|Болтон (Болтон)
|2:3
|Лидс (Лидс)