Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?

    Hyeok-kyu Kwon - статистика

    #16 | Полузащитник
    Имя Hyeok-kyu Kwon
    Команда Сент-Миррен
    Состав Основной
    Позиция Полузащитник
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сент-Миррен 8 0 0 0 0
    Селтик 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.04.2024 1' -46' Сент-Миррен (Пейсли) 1:2 Хартс (Эдинбург)
    30.03.2024 Был в запасе Мазервелл (Мазервелл) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    16.03.2024 Был в запасе Килмарнок (Килмарнок) 5:2 Сент-Миррен (Пейсли)
    02.03.2024 1' -90' Сент-Миррен (Пейсли) 2:1 Абердин (Абердин)
    27.02.2024 1' -62' Росс Каунти (Дингволл) 1:1 Сент-Миррен (Пейсли)
    24.02.2024 1' -75' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Сент-Джонстон (Перт)
    17.02.2024 1' -69' Ливингстон (Ливингстон) 1:0 Сент-Миррен (Пейсли)
    07.02.2024 1' -58' Сент-Миррен (Пейсли) 2:0 Данди (Данди)
    03.02.2024 1' -81' Хиберниан (Эдинбург) 0:3 Сент-Миррен (Пейсли)
    27.01.2024 1' -72' Сент-Миррен (Пейсли) 0:1 Рейнджерс (Глазго)
    26.12.2023 Был в запасе Данди (Данди) 0:3 Селтик (Глазго)
    23.12.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 2:0 Ливингстон (Ливингстон)
    16.12.2023 46' -90' Селтик (Глазго) 0:2 Хартс (Эдинбург)
    03.09.2023 Был в запасе Рейнджерс (Глазго) 0:1 Селтик (Глазго)
    26.08.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 0:0 Сент-Джонстон (Перт)
    05.08.2023 Был в запасе Селтик (Глазго) 4:2 Росс Каунти (Дингволл)
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+