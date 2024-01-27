Hyeok-kyu Kwon - статистика
#16 | Полузащитник
|Имя
|Hyeok-kyu Kwon
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Имя
|Hyeok-kyu Kwon
|Команда
|Сент-Миррен
|Состав
|Основной
|Позиция
|Полузащитник
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сент-Миррен
|8
|0
|0
|0
|0
|Селтик
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.04.2024
|1' -46'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|1:2
|Хартс (Эдинбург)
|30.03.2024
|Был в запасе
|Мазервелл (Мазервелл)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|16.03.2024
|Был в запасе
|Килмарнок (Килмарнок)
|5:2
|Сент-Миррен (Пейсли)
|02.03.2024
|1' -90'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:1
|Абердин (Абердин)
|27.02.2024
|1' -62'
|Росс Каунти (Дингволл)
|1:1
|Сент-Миррен (Пейсли)
|24.02.2024
|1' -75'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|17.02.2024
|1' -69'
|Ливингстон (Ливингстон)
|1:0
|Сент-Миррен (Пейсли)
|07.02.2024
|1' -58'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|2:0
|Данди (Данди)
|03.02.2024
|1' -81'
|Хиберниан (Эдинбург)
|0:3
|Сент-Миррен (Пейсли)
|27.01.2024
|1' -72'
|Сент-Миррен (Пейсли)
|0:1
|Рейнджерс (Глазго)
|26.12.2023
|Был в запасе
|Данди (Данди)
|0:3
|Селтик (Глазго)
|23.12.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|2:0
|Ливингстон (Ливингстон)
|16.12.2023
|46' -90'
|Селтик (Глазго)
|0:2
|Хартс (Эдинбург)
|03.09.2023
|Был в запасе
|Рейнджерс (Глазго)
|0:1
|Селтик (Глазго)
|26.08.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|0:0
|Сент-Джонстон (Перт)
|05.08.2023
|Был в запасе
|Селтик (Глазго)
|4:2
|Росс Каунти (Дингволл)