Агдон - статистика
#95 | Нападающий
|Имя
|Агдон
|Фамилия
|Менезес
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Имя
|Агдон
|Фамилия
|Менезес
|Команда
|Алашкерт
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сальвадор
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|26 января 1993 (31 год)
|Рост
|176
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Алашкерт
|4
|3
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2023
|1' -62'
|Дебрецен (Дебрецен)
|1:2
(3:1)п
|Алашкерт (Мартуни)
|27.07.2023
|1' -60'
|Алашкерт (Мартуни)
|0:1
|Дебрецен (Дебрецен)
|20.07.2023
|1' -58'
|Арсенал Тив (Тиват)
|1:6
|Алашкерт (Мартуни)
|40' 45' 48'
|13.07.2023
|1' -90'
|Алашкерт (Мартуни)
|1:1
|Арсенал Тив (Тиват)