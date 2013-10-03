Леон Барнетт - статистика
#25 | Защитник
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Барнетт
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|71
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Леон
|Фамилия
|Барнетт
|Команда
|Уиган Атлетик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Лутон
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|30 ноября 1985 (37 лет)
|Рост
|185
|Вес
|71
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уиган Атлетик
|5
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|12.12.2013
|1' -90'
|Марибор (Марибор)
|2:1
|Уиган Атлетик (Уиган)
|29.11.2013
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:2
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|7'
|07.11.2013
|1' -90'
|Рубин (Казань)
|1:0
|Уиган Атлетик (Уиган)
|24.10.2013
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|1:1
|Рубин (Казань)
|42'
|03.10.2013
|1' -90'
|Уиган Атлетик (Уиган)
|3:1
|Марибор (Марибор)