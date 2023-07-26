Томас Муро - статистика
#24 | Полузащитник
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Муро
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Имя
|Томас
|Фамилия
|Муро
|Команда
|Оренбург
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 мая 2002 (22 года)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оренбург
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.04.2024
|Был в запасе
|Оренбург (Оренбург)
|2:4
|Динамо (Москва)
|09.08.2023
|1' -64'
|Оренбург (Оренбург)
|2:0
|Сочи (Сочи)
|50'
|26.07.2023
|68' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|0:6
|ЦСКА (Москва)