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€ 1,80 млн

Марко Фарджи - трансферы

Венеция
16 марта 2004 (22), Гримстад
#11 | Нападающий
184 см
Ирак | Норвегия
Статистика Трансферы
Когда/до
Откуда
Куда
Тип трансфера
08.01.26 / 30.06.30
Стремсгодсет
Венеция
1,30 млн €
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