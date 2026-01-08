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Италия. Серия B
Команды
Венеция
Марко Фарджи
Трансферы
€ 1,80 млн
Марко Фарджи - трансферы
Венеция
16 марта 2004 (22), Гримстад
#11 | Нападающий
184 см
Ирак | Норвегия
Статистика
Трансферы
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Откуда
Куда
Тип трансфера
08.01.26 / 30.06.30
Стремсгодсет
Венеция
1,30 млн €
Главные новости
Трансляции всех матчей дня на ЧМ-2026
19
Погба восхитился игрой футболиста на ЧМ-2026: «Это действительно нечто»
02:10
Черчесов удивил ответом на вопрос, кто победит на ЧМ-2026
01:48
Митрюшкин честно ответил на вопрос о финансовых проблемах в «Локомотиве»
01:20
Мбаппе назвал стадион в Екатеринбурге самым шумным после «Сантьяго Бернабеу»
00:53
Экс-тренер «Спартака» одним словом описал сенсационную ничью Испании с Кабо-Верде
00:30
1
На 40-летнего вратаря Кабо-Верде за несколько часов подписались 2,5 миллиона человек
00:14
2
Реакция Мостового на ничью Испании с Кабо-Верде
00:07
3
ЧМ-2026. Бельгия и Египет обменялись голами (1:1), бельгийцы не проигрывают 14 матчей подряд
Вчера, 23:57
4
Анчелотти опубликовал пост после дебюта на ЧМ в качестве тренера
Вчера, 23:15
1
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