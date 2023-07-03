Pablinho - статистика
#82 | Нападающий
|Имя
|Pablinho
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Имя
|Pablinho
|Команда
|Куяба
|Состав
|Основной
|Позиция
|Нападающий
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Куяба
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.10.2023
|Был в запасе
|Коритиба (Коритиба)
|0:3
|Куяба (Куяба)
|15.10.2023
|77' -90'
|Куяба (Куяба)
|0:0
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|01.10.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|24.09.2023
|71' -90'
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:0
|Куяба (Куяба)
|16.09.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|2:2
|Америка Минейро (Белу-Оризонти)
|03.07.2023
|Был в запасе
|Куяба (Куяба)
|3:0
|Сантос (Сан-Паулу)