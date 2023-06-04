Натан Камарго - статистика
#48 | Полузащитник
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Камарго
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Натан
|Фамилия
|Камарго
|Команда
|Брагантино
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|25 июля 2005 (18 лет)
|Рост
|177
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Брагантино
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.07.2023
|Был в запасе
|Коринтианс (Сан-Паулу)
|0:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|26.06.2023
|79' -90'
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Гойас (Гояния)
|23.06.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|4:0
|Фламенго (Рио-де-Жанейро)
|11.06.2023
|Был в запасе
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)
|1:1
|Брагантино (Сан-Паулу)
|04.06.2023
|Был в запасе
|Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
|2:1
|Брагантино (Сан-Паулу)