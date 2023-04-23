Ивоней - статистика
#15 | Полузащитник
|Имя
|Ивоней
|Фамилия
|Рабело
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|175
|Имя
|Ивоней
|Фамилия
|Рабело
|Команда
|Сантос
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 апреля 2002 (22 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Сантос
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.05.2023
|Был в запасе
|Брагантино (Сан-Паулу)
|2:0
|Сантос (Сан-Паулу)
|21.05.2023
|89' -90'
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Палмейрас (Сан-Паулу)
|14.05.2023
|Был в запасе
|Васко да Гама (Рио-де-Жанейро)
|0:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|06.05.2023
|Был в запасе
|Крузейро (Белу-Оризонти)
|2:1
|Сантос (Сан-Паулу)
|23.04.2023
|Был в запасе
|Сантос (Сан-Паулу)
|0:0
|Атлетико Минейро (Белу-Оризонти)